Ginkgo organitza una caminada solidària perla investigació del càncer

Berga acull diumenge, 11 de març, la caminada solidària «Pas a Pas», contra el càncer infantil. És la segona edició de l'activitat, promoguda per l'entitat Ginkgo-APAC del Berguedà, que té l'objectiu de recaptar fons per a la investigació del càncer infantil, una malaltia que es considera «minoritària», ja que , com explica la presidenta de Ginkgo, Aurora Fernández, «enguany se n'han detectat 220 nous casos al país i les empreses farmacèutiques i les institucions públiques destinen pocs recursos a la seva investigació perquè consideren que no és rendible».

La caminada tindrà un recorregut de 6 quilomètres per la serra de Noet, des de la plaça de la Font del Ros. És un itinerari «curt i poc exigent» apte per a tothom. Les inscripcions es podran fer fins al 9 de març a Cal Fàbregas (local de Ginkgo, situat al carrer de la Ciutat, als Quatre Cantons), Farmàcia Maria Cosp, InterSport Serra-Martí, Tàndem Sport i AlterSport Gim. El preu de la caminada és de 10 euros per als adults i per als joves més grans de 14 anys. Inclou un espectacle infantil i un esmorzar calent que s'oferirà un cop hagi finalitzat el recorregut, a la plaça de la Font del Ros.