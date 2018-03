La Polifònica de Puig-reig organitza un dinar per commemorar el 50è aniversari

La Polifònica de Puig-reig celebra aquest 2018 el seu cinquantè aniversari de vida. L´entitat treballa en l´organització d´un dinar de germanor amb l´objectiu de reunir tots els cantaires, excantaires i col·laboradors de la formació que al llarg d´aquest mig segle «han contribuït a fer gran la Polifònica».

El dinar tindrà lloc el proper 15 d´abril, a les 2 del migdia, al pavelló petit de Puig-reig. El preu per persona és de 15 euros per als adults i 10 euros per als infants fins a 12 anys. Fonts de la Polifònica han explicat que «l´entitat assumirà bona part de la despesa», és per això que els seus responsables esperen tenir, com més aviat millor, la previsió de quantes persones hi assistiran. La formació vocal demana la confirmació de l´assistència abans del 20 de març, a través de l´adreça de correu electrònic 50aniversari@polifonica.cat, o per telèfon, trucant o enviant un missatge al número 609 865 801. El pagament es farà el dia del dinar.