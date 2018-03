Un veí de la Valldan denuncia que li han talat arbres fruiters perquè tenien un llaç groc

Un veí de la Valldan denuncia que uns desconeguts han talat 15 arbres fruiters de la seva propietat. El motiu? Segons el denunciant, els arbres han estat malmesos irremeiablement perquè estaven decorats amb un llaç de color gros, emblema utilitzat arreu de Catalunya per mostrar solidaritat amb els anomenats presos polítics.



L'acció ha estat denunciada aquest matí pel Comitè en Defensa de la República (CDR) de la Valldan, que ha acompanyat el missatge amb una fotografia dels exemplars tallats.





Així han aparegut 15 arbres d'un hort de la Valldan. El motiu: hi penjaven llaços grocs. N'estem FARTS d'aquesta violència normalitzada. I no callarem per denunciar-ho. pic.twitter.com/VDN2cgE9fj