«No es poden perdre les guerres encara que siguin simbòliques»

D'ençà de la detenció dels Jordis, Àngel Guixé va començar a col·locar llaços i cintes grogues en diferents arbres fruiters que té a la Valldan -l'antic municipi que Berga es va annexionar el 1966. D'aquesta manera volia mostrar la seva solidaritat envers els dirigents d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, primer, i posteriorment amb els diferents consellers del Govern català destituïts per l'aplicació de l'article 155 i alguns dels quals van ser empresonats i encara romanen engarjolats.

La protesta simbòlica i pacífica d'aquest berguedà ha rebut aquesta setmana una destralada contundent: uns desconeguts li han talat quatre arbres i també han serrat i esqueixat les branques d'uns quants més. En total calcula que n'han resultat afectats una quinzena (ametllers, figueres, noguers, etcètera). Han malmès tots els que tenien cintes o llaços grocs. Guixé ha denunciat els fets a la comissaria de Berga dels Mossos d'Esquadra.

El propietari de dos camps situats a banda i banda de la variant de la Valldan ha explicat a Regió7 que els atacants «van haver d'actuar dilluns», un dia que va ploure i per aquest motiu el propietari no va anar als seus camps perquè «queda tot com un fangar». Hi va anar amb la seva dona dimarts. «A les 12 ens vam trobar tot el desgavell», explica Guixé, que està jubilat.

Per distreure's, ha plantat entre 200 i 300 arbres fruiters i també ceps en aquesta zona. D'ençà de l'empresonament dels Jordis va posar llaços i tires de plàstics grogues a les branques d'alguns arbres fruiters a tocar de la variant però també en arbustos propers al marge la carretera. Explica que des del primer dia «hem jugat al gat i la rata» amb els vàndals. «Nosaltres els posàvem un dia i l'endemà o l'altre els treien». Guixé diu que abans de l'atac d'aquesta setmana «ens va estranyar que no els haguessin tret perquè ja feia tres o quatre dies que hi eren i no els havien fet res».

A diferència d'altres cops, aquest cop els autors de l'acció han fet més que treure les cintes grogues: han talat quatre arbres i han fet malbé les branques d'una desena més esqueixant-les. Els responsables dels fets van anar per feina perquè van serrar branques parcialment i les van acabar de trencar blegant-les. Es tracta d'arbres fruiters molt ben cuidats que no tenen una gran alçada perquè «tots estan plantats com a màxim de fa 7 anys».

Guixé diu que aquest acció «té una connotació política total», ja que només han destrossat els arbres que tenien els llaços i cintes grogues. Confia que la majoria d'aquests arbres rebrotaran. El que ja no veu tan clar és que la denúncia pugui donar fruits i permeti identificar els autors dels fets. Tot i que aquesta zona de camps és freqüentada per caminadors, és oberta i no hi ha càmeres de videovigilància.

Malgrat aquest atac i el possible temor que es pugui repetir, Guixé ha dit que continuarà posant cintes grogues per mostrar la seva solidaritat amb els presos polítics catalans. «Bé els he posat fins ara», reflexiona. Amb tot, estudiarà de col·locar-les en pals «perquè no tornin a tallar els arbres». Guixé assegura que «no es poden perdre les guerres encara que siguin simbòliques». I malgrat el disgust de veure els arbres tallats i el mal tràngol que suposa estar en el focus «dels intolerants» continuarà amb la seva acció simbòlica. «La il·lusió s'ha de tenir per anar tirant», conclou.



Condemna dels fets

Per la seva banda, fonts del Comitè de Defensa de la República (CDR) de la Valldan consultades per Regió7 han condemnat «frontalment l'agressió» que ha patit Guixé i li han volgut mostrar la seva solidaritat. «L'auge de l'extrema dreta i la impunitat de què gaudeix han donat peu a l'augment de les agressions espanyolistes, a la violència feixista i avalen el discurs de la por». Fonts del CDR han explicat que actualment estan estudiant «la manera de revertir l'agressió espanyolista que ha patit» Guixé.