Borredà demana ajuda a tres Consells per la falta de servei de Telefónica

L'Ajuntament de Borredà ha reclamat als Consell Comarcal del Berguedà, Ripollès i Osona que facin una actuació conjunta davant de Telefónica-Movistar perquè demanin a la companyia que adapti el repetidor de Puigdon «a les normes de funcionament habituals» en un termini «breu i definitiu» de temps. I que, si no ho, fan s'emprenguin «les accions judicials pertinents per exigir, via tribunals, el compliment dels contractes signats amb els usuaris que han de permetre un servei adequat i constant». El problema afecta Borredà, Sant Jaume de Frontanyà, Alpens i les Llosses. Borredà denuncia que des de començament d'aquest any han estat més dies sense servei que no pas amb servei

L'alcalde de Borredà, Joan Roma, ha explicat que «hem endegat una nova actuació conjunta per exigir una cosa tan senzilla com tenir servei, per un servei que paguem tots els usuaris que el tenim contractat», a proposta del grup de la CUP. El batlle de Borredà exposa que «des de la seva implantació, aviat farà 14 anys [del repetidor de Puigdon] «hem tingut problemes constants. Per aquest motiu, ja en el passat vam fer actuacions, individualment i col·lectivament, sense veure resolt aquest greu problema».

Lluny de solucionar-se la problemàtica, s'ha agreujat aquest 2018. «Aquest any, però, hem superat fins i tot els pitjors temps passats, amb períodes de setmanes sense servei, sense explicacions, sense retorns de quotes (per un servei que no es dóna), ni indemnitzacions, ni reconeixement de culpa». Per això han enviat una carta als Consells Comarcals del Berguedà, el Ripollès i Osona en què demanen que els ajudin. Roma ha dit que «confiem a veure resolat una problemàtica, que ens posa el món rural en temps passats i ens situa en inferioritat de condicions respecte del món urbà».

En la carta esmentada denuncia «el pèssim funcionament del repetidor de Puigdon». Aquest aparell, «en comptes de ser alimentat, mitjançant connexió directa a la xarxa de subministrament, és alimentat per un generador de gasoil. Aquest fet, i el pèssim servei de manteniment de Telefónica-Movistar, causa uns efectes inimaginables en ple segle XXI, com és que periòdicament quedem sense servei, per esgotament del combustible, per robatori, o perquè el generador s'espatlla, és robat, fa mal temps, etcètera».

D'ençà de la posada en servei del repetidor esmentat «són constants els talls de servei, que poden durar 2, 3 dies o 8, 10 , 15 dies. Davant les queixes i requeriments, silenci absolut, excuses insòlites, suposicions no contrastades, o qualsevol altra resposta, parlant amb persones llunyanes i sense cap coneixement del problema real» denuncien a la carta que han enviat als tres Consells Comarcals.

L'Ajuntament de Borredà, però també persones a títol indiviual o col·lectiu, han presentat «multitud de queixes, denúncies» i s'han mantingut entrevistes, visites a directius de Telefónica, alts càrrecs de la Generalitat». El resultat és que des de començament any hem tingut diversos talls de servei de més d'una setmana de durada». En la carta enviada als Consells s'explica que «en una de les gestions fetes directius de Telefónica-Movistar ens van informar de diverses actuacions per millorar la seguretat de les instal·lacions com el soterrament del dipòsit de gasoil, la millor protecció del generador i el tancament amb cadena del camí d'accés. Tot i això, hem tornat a les avaries llargues i incomprensibles».

L'Ajuntament de Borredà diu que els talls de servei causen «greus perjudicis en uns municipis plens de cases en nuclis disseminats, amb activitats de turisme, artesania, agricultura i ramaderia, que queden absolutament aïllades, i sense possibilitat d'enviar ni rebre peticions, comandes o altres serveis. Els perjudicis són enormes, i donen peu a una total inseguretat».