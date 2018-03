Un conte infantil acosta la realitat dels refugiats a les escoles i les famílies

Parlar de la problemàtica de les persones refugiades per acostar un tema d'actualitat i de l'entorn més proper als infants de 3 a 7 anys és possible, des d'aquest mes de març, gràcies al conte elaborat per Montse Vilella amb el suport del grup d'educació Sensibilització i Acollida al Berguedà (SABER), integrat per mestres del Berguedà. El conte infantil Vull tornar a ballar!, editat per Edicions de l'Albí, es va presentar ahir en el marc de les jornades de refugiats al món rural.



El llibre, amb il·lustracions de Montse Bugatell, arribarà a totes les escoles del Berguedà i a les biblioteques de la comarca gràcies a la implicació econòmica del Consell Comarcal del Berguedà. L'ens ha finançat el projecte amb l'objectiu de sensibilitzar els nens i poder treballar la temàtica a l'aula i amb les famílies. Vilella ha explicat a Regió7 que la proposta va néixer fa un parell d'anys quan un grup de docents berguedans que van coincidir a les jornades pedagògiques organitzades per Stop Mare Mortum. «Des de llavors vam anar-nos trobant per elaborar material pedagògic per treballar la problemàtica dels refugiats a les aules de primària i secundària», explica. Una de les propostes va ser aquest conte, que, a més a més, va acompanyat de propostes per treballar a l'aula i a casa, així com d'una maleta pedagògica amb jocs, activitats i materials que parteixen de l'argument del conte, que estarà a disposició de les escoles a través del Centre de Recursos Pedagògics.