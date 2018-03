Vilada incentiva la participació ciutadana per millorar el futur del municipi

Vilada inicia avui, dissabte, el projecte de participació ciutadana Re-pensem Vilada, impulsat pel consistori i la Diputació. La iniciativa consisteix en l'organització de tres assemblees obertes als veïns i representants de les entitats amb l'objectiu de treballar propostes per a la millora del municipi a partir de la construcció d'un nou model de poble i posar les bases en àmbits diversos com la reactivació econòmica, el turisme, joventut, medi ambient, o tot el que pugui sorgir.

Les assemblees estaran dirigides per tècnics de participació, i tindran la presència d'experts i representants d'altres pobles que explicaran les experiències positives en l'àmbit de la participació ciutadana organitzades en els seus respectius municipis. De les tres assemblees, es redactaran unes conclusions que s'utilitzaran per a la constitució d'un Consell de poble així com també per a la redacció d'un reglament de participació ciutadana.

Avui, a partir de les 5 al Local Pirinenc, tindrà lloc la primera trobada, amb una xerrada introductòria sobre participació ciutadana i una taula rodona d'experiències positives, entre les quals el cas dels pressupostos participatius que ha impulsat enguany l'Ajuntament d'Avià.