«Vull la nit» s'implementa a la Patum per conscienciar encara més gent

La campanya «Vull la nit» s'implementa també a la Patum. La iniciativa per promoure les festes no sexistes, posada en marxa a final del 2017 per l'Ajuntament de Berga, aprofitarà la popular festa de la capital berguedana per «conscienciar encara més la població a l'hora de detectar comportaments i possibles agressions masclistes», segons Mònica Garcia, regidora de Patum.

La gran quantitat de persones que es reuneixen a Berga en dates patumaires la fan una festa que comporta «més risc, per ser més multitudinària», continua Garcia, que afegeix que el Carnestoltes berguedà, celebrat fa aproximadament un mes, també es va incloure a la campanya.

D'aquesta manera, abans de la celebració de la Patum, s'oferiran una sèrie de formacions que permetran als membres de les comparses poder identificar comportaments sexistes en el desenvolupament de la festa, i així reduir el risc d'agressions i augmentar la consciència col·lectiva entorn a aquesta problemàtica.

La implementació de «Vull la nit» va ser una proposta de l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament berguedà acordada a la junta general del Patronat de la Patum del dar-rer divendres.

Un altre dels punts destacats va ser el consens per destinar 2.300 euros del pressupost de la festa per al 2018 a la compra de patrimoni històric patumaire. «Hi havia algunes propostes interessants però se n'anaven del pressupost. Ens les guardem, tot i així, per properes ocasions», explica la regidora Mònica Garcia, que opina que la compra de patrimoni històric «no sempre és fàcil, perquè hi ha col·leccionistes que no et fan factura, per exemple». Tanmateix, si al desembre encara no s'ha esgotat la partida econòmica, com a segona opció els diners aniran destinats a crear una aplicació mòbil per facilitar l'accés a la celebració, amb informació d'interès com ara aparcament, o possibles entrades a la ciutat.



Balcons i fuets

El Patronat també va valorar la possibilitat d'elaborar un protocol per posar a prova el nou reglament d'ocupació del balcó de l'ajuntament de Berga durant la festa, abans que sigui tramitat i posat en funcionament per La Patum de 2019. Alguns canvis en la composició del balcó ja s'implementaran durant la del 2018, entre els quals, la possibilitat de poder accedir a algunes places a través d'un sorteig públic i popular.

Respecte al nou sistema de repartiment de fuets, enguany tots els fuets aniran numerats per garantir-ne la traçabilitat i seguretat. «Amb el registre de fuets sabrem quins són nostres i quins no, en quines comparses estan i en quin moment peten», conclou Garcia, amb l'objectiu d'aconseguir que no petin «fora de lloc».