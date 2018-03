El Berguedà vol trencar l'estigma en salut mental amb accions al carrer

Eliminar l'estigma en salut mental al Berguedà és l'objectiu de la campanya que ha impulsat el Consell Comarcal del Berguedà a través de la Comissió de Salut Mental de Berguedà en Xarxa. Les entitats implicades han elaborat un pla d'actuacions que inclou accions concretes per reduir la distància que hi ha entre la societat i les persones que pateixen una malaltia mental i aconseguir que al Berguedà no hi hagi discriminacions cap a aquest col·lectiu, per facilitar una millor recuperació dels que en formen part.

Des de fa dos anys, han treballat en la redacció d'aquest pla d'actuacions representants de diverses institucions i entitats: Obertament, el Consell Comarcal del Berguedà, Activament, Salut Mental–Associació de Familiars i Amics Berguedà, les Germanes Hospitalàries, l'Equip d'atenció primària Baix Berguedà, Althaia, la Fundació Privada Horitzó del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Ara, amb el document a la mà, entren en acció perquè la salut mental deixi de ser un tabú. Aquesta setmana, s'ha presentat l'estudi realitzat, amb el qual s'ha identificat quina percepció té la societat berguedana dels trastorns de salut mental, i també quins són els factors que ajuden a generar l'estigma.

En la presentació del pla d'acció Stop estigma salut mental Berguedà, representants del grup motor van explicar-ne el procés d'elaboració i els principals objectius: canviar actituds i comportaments amb relació a les persones que tenen un problema de salut mental en la seva realitat territorial; reduir els nivells d'estigma i discriminació percebuda; i apoderar les persones que pateixen malalties mentals com a garantia del canvi social, amb la voluntat que hi estiguin implicades en tots els eixos de treball.



Enquesta per a l'estudi

Per realitzar la diagnosi, s'ha dut a terme una enquesta via telemàtica i de forma anònima durant els mesos de novembre del 2017 i febrer del 2018, en la qual han participat 517 persones, de les quals el 19% afirmen haver tingut una experiència en primera persona amb un problema de salut mental. D'aquesta enquesta s'ha pogut deduir, a grans trets, la concepció que hi ha a la comarca respecte a les malalties mentals, i proposar un programa d'actuacions amb l'objectiu de desmuntar els mites que envolten les persones amb trastorns mentals.

A partir d'aquí, les principals línies estratègiques són assolir la implicació de les institucions públiques i privades, així com la ciutadania del Berguedà, en la lluita contra l'estigma i la discriminació, i la implementació d'accions de lluita contra l'estigma orientades a diversos col·lectius.



Línies d'actuació

En aquest sentit, les actuacions s'han dividit en tres parts diferenciades: accions de sensibilització dirigides a l'empresariat, a professionals del sector educatiu, judicial, sanitari i de l'àmbit social i als joves; formacions amb l'objectiu de fomentar l'apoderament de les persones amb trastorns mentals; i activitats comunitàries, algunes que ja estan en marxa i consolidades, com el programa de Parelles Artístiques; i altres de noves, com un concert Stop Estigma, un programa de televisió o un cicle de cinema vinculat a la salut mental. En conjunt, es tracta d'una trentena de propostes que tindran lloc durant aquest any. El pla tindrà una comissió de seguiment i, en la seva finalització, una avaluació per detectar-ne els resultats.

A la presentació hi van assistir el conseller de l'àrea d'Atenció a les Persones, Josep Lara, el director d'Obertament, Miquel Juncosa, i el cap de rehabilitació psicosocial de l'Hospital Sagrat Cor, Josep Tristany, així com membres de les entitats implicades en el projecte.