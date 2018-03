Berga estrena 42 noves places d'aparcament a l'hospital

L'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga disposa des d'ahir de 42 noves places d'aparcament de pagament. S'han creat al vial que al seu dia es va construir per accedir a la part ampliada de l'immoble on hi havia d'haver l'accés principal. Com que aquesta obra no s'ha completat, aquest vial no ha tingut cap utilitat fins ara.

Els nous aparcament estan distribuïts en dues fileres situades al voral esquerra de la calçada. Aquest nou espai d'estacionament és de tarifa reduïda com el pàrquing superior del centre sanitari i això fa que els usuaris puguin aparcar els vehicles sense limitació de temps al preu d'1 euro durant tot el dia. L'horari establert de pagament d'aquesta zona d'aparcament serà de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 8 de la tarda, mentre que els diumenge i festius serà gratuït.

L'obertura del vial de l'hospital s'ha fet després que el consistori hagi completat els treballs d'adequació de la zona consistents en la instal·lació de l'enllumenat, la senyalització viària i la implantació de l'espai d'estacionament de zona blava.

Oriol Camps, regidor d'Urbanisme i Serveis Públics de l'Ajuntament de Berga, s'ha mostrat satisfet perquè «obrir aquest carrer és en certa manera assolir el pagament d'un deute, perquè el 2010 es va pagar un espai públic que fins avui no haurà pogut ser utilitzat i també perquè és una de les diverses actuacions que a poc a poc han de contribuir a endreçar l'entorn de l'hospital». L'empresa municipal BRG Serveis ha gestionat i finançat les obres actuals.