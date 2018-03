El castell de Guardiola viu un hivern de màxima activitat

L'arribada del fred fa disminuir, cada any, l'activitat al castell de Guardiola de Berguedà. Tot i que durant els mesos d'hivern els membres de l'associació Torre de Guaita, que treballen per a la recuperació d'aquest espai patrimonial, dediquen un dia al mes a la realització de tasques sobre el terreny, bona part de l'activitat es concentra els mesos de bon temps, i sobretot, durant el juliol, gràcies al camp de treball en el qual participen joves d'arreu de Catalunya. Aquest hivern, però, la situació ha estat inusual i el ritme d'activitat ha augmentat més que mai.

Els membres de l'entitat Torre de Guaita han explicat a Regió7 els motius d'aquest increment de l'activitat. El primer: les tasques de consolidació a la torre de l'homenatge que van realitzar-se el desembre. L'entitat va rebre una subvenció de la Generalitat per poder consolidar la feina feta en els darrers anys en una de les parts més importants i de les que millor es conserven de la fortificació. «Vam estar molt contents de rebre aquests diners perquè en els darrers anys dels camps de treball s'ha avançat molt en l'excavació d'aquest element, i és important poder assegurar el que s'ha fet, no només per garantir la conservació del patrimoni i evitar la seva desaparició, sinó també per motius de seguretat i per procurar que no hi hagi perill de despreniments», ha especificat Anna Maria Casals, membre de l'entitat Torre de Guaita.

L'associació va presentar el projecte a la línia d'ajudes de l'Oficina de Suport a Iniciatives Culturals de la Generalitat i la seva proposta ha estat una de les que han rebut una partida, en aquest cas, de 4.000 euros. «Anteriorment ja havíem rebut una subvenció de Cultura per a la consolidació d'altres parts del castell, i això ha fet que tinguéssim una mica més d'avantatge a l'hora d'obtenir els diners», ha destacat Casals. L'entitat no disposa de fons per a aquestes tasques i és per això, destaca, «que les subvencions com aquesta són molt importants per a la nostra activitat». La línia d'ajudes corresponia al 2017, i per això els treballs van acabar-se abans de finalitzar l'any. Esperen que aquest any torni a sortir la convocatòria de subvencions per presentar-s'hi i continuar la feina. «Amb els diners hem pogut consolidar bona part de la torre de l'homenatge, però encara en queda un tram que no l'hem pogut fer, perquè no ens arribava el pressupost», ha detallat el president de l'entitat, Gerard Ferrer.



Joves implicats

El segon motiu que ha fet créixer l'activitat aquests mesos de fred és la implicació de catorze joves de l'institut Alt Berguedà de Bagà, que a través del projecte de servei comunitari realitzen tasques de neteja i manteniment a l'entorn del castell. Tots els estudiants de tercer d'ESO del centre participen en aquest programa, que també està en marxa a bona part dels instituts de Catalunya, que pretén que els estudiants experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, posant en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Han de fer deu hores a l'institut de preparació i deu més fora de l'horari lectiu en diferents institucions i entitats.

En aquest cas, durant dos diumenges, la quinzena d'alumnes que col·laboren amb Torre de Guaita han realitzat tasques de treball al castell, i encara en faran una tercera el proper 18 de març, i una darrera que coincidirà amb la jornada de portes obertes als veïns, el segon cap de setmana d'abril. El president de Torre de Guaita, Gerard Ferrer, s'ha mostrat molt satisfet de la participació d'aquests joves a través del projecte educatiu. «Per a nosaltres, com més persones coneguin el que fem i s'impliquin en les tasques de recuperació del castell, millor. Això ens obre la porta perquè alguns d'ells, després de conèixer-nos, tinguin ganes de continuar col·laborant amb l'entitat», ha destacat. Ferrer ha explicat que durant aquestes matinals «principalment hem fet feines de neteja i de preparació del terreny per a les excavacions que es faran de cara a l'estiu». En aquest sentit, remarca que «tot i que hi ha feina per fer, cal la presència d'un arqueòleg que supervisi les tasques d'excavació», i per això caldrà esperar a la primera quinzena de juliol, quan tindrà lloc una nova edició del camp de treball que s'ofereix des de l'entitat i la Generalitat.

El mes d'abril, el castell acollirà una nova jornada de treball col·laboratiu, en aquest cas oberta als veïns que vulguin conèixer què s'ha fet durant els darrers anys a l'entorn de l'antiga fortificació i, a la vegada, implicar-se en les tasques. «L'any passat vam tenir molt bona resposta d'assistència, amb una cinquantena de persones», recorda, «i esperem repetir per continuar acostant, encara més, aquest castell als seus veïns».