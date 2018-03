Disset empreses i serveis del Berguedà reben el segell de sostenibilitat Biosphere

17 empreses i serveis del Berguedà reben el distintiu de Compromís per la sostenibilitat Biosphere de la Diputació i la Cambra de Barcelona.

Amb l´objectiu de crear un distintiu de compromís per la sostenibilitat turística a partir de la "Certificació Biosphere" i fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible de les empreses turístiques i serveis el seu reconeixement a través del distintiu, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç han impulsat aquest distintiu. Un reconeixement, que ahir van recollir 245 empreses i serveis de la demarcació, 17 de les quals són del Berguedà.

Distintius al Berguedà

El perfil de les empreses berguedanes ha sigut molt divers, des de càmpings com Berga Resort, empreses d´activitats i guies turístics com Altitut Extrem i Dinapat, allotjaments rurals com Cal Cisteller; albergs, Cal Candi, la Closa; l´apartament turístic, els Roures; els hotels, Berga Park i Casa Duaner; els museus, Cal Vidal, Mines de Cercs, Jardins Artigas i del Ciment Asland; l´agència de viatges, Petdratour; les oficines d´tnformació turística del Berguedà i de la Pobla de Lillet i per últim el Parc Natural del Cadí-Moixeró.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, el regidor d´Empresa i Turisme de l´Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, i el president de l´Institut de Turisme Responsable, Tomás Azcárate, van participar a l´acte de cloenda del lliurament d´aquests distintius. També va assistir-hi el president de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà, David Font.

El Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona. Es tracta d´un programa desenvolupat per la Diputació de Barcelona, amb el suport de l'Institut de Turisme Responsable (ITR), que té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística