El sector crític d'ERC demana a la direcció que faci efectiva la República

El posicionament de la direcció nacional d'ERC sobre el govern està esquerdant la cohesió interna del partit. La secció local d'ERC de la Pobla de Lillet–que també aplega les de poblacions veïnes de Sant Julià de Cerdanyola, Sant Jaume de Frontanyà i Castellar de n'Hug– ha enviat un document a l'executiva d'Esquerra demanant que faci efectiva la República i que escoltin les bases del partit.

En aquest document, al qual ha tingut accés Regió7, la secció poblatana palesa la seva «profunda disconformitat» a la proposta per investir Jordi Sánchez com a «president autonòmic» i «la contínua acceptació de la Constitució espanyola i els abusos de l'Estat espanyol». Lamenten «la manca de diàleg entre les bases i la direcció» i asseguren que «la militància estem molt allunyats d'aquest nou full de ruta marcat». Els republicans crítics consideren que es tracta d'un «retrocés inadmissible» que s'allunya de la voluntat expressada en l'1-O i el 21-D, motiu pel qual exigeixen a la direcció que «posi fil a l'agulla» i tingui en compte a la militància.

El document va ser aprovat, diumenge passat, en una assemblea extraordinària de l'assemblea local d'ERC. Referint-se a la proposta d'acord entre JxCat i ERC «hi ha reflectits molts punts que ja haurien d'estar enllestits, per això, vam esperar els 18 mesos famosos per iniciar les estructures d'Estat. Sabem que tot és molt complicat, però la manca de diàleg entre les bases i la direcció fa que no s'entengui el que es vol fer», assegura el text.

En el document, la secció lamenta que amb Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a la presó i Carles Puigdemont, consellers i diputats «a l'exili» es vulgui «tornar a un govern autonomista sota l'espasa de Dàmocles d'un estat dictatorial que no ens deixarà, ni tan sols, actuar com una comunitat autònoma normal?». Els crítics asseguren que «no ho entenem» i per aquest motiu demanen que «mitjançant assemblees comarcals o territorials, es marqui el full de ruta real que creiem sincerament que no és el que ha emprès la direcció del nostre partit».

També asseguren que «implementant la República s'eixamplarà la base social d'aquest procés com passa cada cop que anem a les urnes». Conclouen l'escrit assegurant que «la nostra intenció no és cap altra que ajuntar direcció i base d'ERC per tal que tots remem cap al mateix costat i així evitar trencadisses», argumenten els signants.

En la prèvia del document, Xavier Serra, el president de la secció local d'ERC a la Pobla , que ha declinat fer declaracions a aquest diari, assegura que «la direcció i les bases del partit van cap a bandes diferents i volem i demanem que escoltin la militància». En aquest sentit anima «a totes les seccions locals, comarcals, etcètera que s'afegeixin a la nostra proposta per saber realment si ERC va unida en una direcció o en una altra».

D'altra banda, el president comarcal d'ERC al Berguedà, Isaac Lozano, ha dit a Regió7 que Esquerra « és un partit assembleari, on totes les seccions locals poden opinar i votar les posicions de partit, per tal de fer-les arribar al Consell Nacional i a l'executiva nacional. Dit això, tot ERC Berguedà fa pinya amb les accions d'ERC nacional, tot i que no defugim el debat, enriquidor, d'aquests moments intensos que viu el nostre país».



Carta a Oriol Junqueras

El president de la secció d'ERC de la Pobla, Xavier Serra, ha enviat una carta al president empresonat d'ERC, Oriol Junqueras, a qui recorda que de jovenet havia passat estius a la Pobla. Serra li diu que els militants «tampoc acabem d'entendre el camí que estem agafant». Afegeix que «no entenem aquesta passa enrere i la contínua acceptació de les retallades i vexacions incomptables de l'Estat espanyol», segons Xavier Serra, «la gent està molt crispada, perquè creuen que no s'està respectant el mandat democràtic de l'1 d'octubre i del 21 de desembre».