Avià s'acomiada de l'enginyer industrial Enric Coma, avui

L'església parroquial d'Avià acull, avui, a les 4 de la tarda, el funeral per Enric Coma Salvans, mort a l'edat de 66 anys a causa d'un càncer. Coma era enginyer industrial i va projectar centrals hidràuliques de cicle combinat per a la producció d'energia en països com Ruanda, Birmània, Nepal, Guatemala o l'Argentina, on va formar família. De jove va militar en formacions d'esquerra antifranquistes i va participar en la Marxa per la Llibertat, entre altres. Fonts familiars de Coma han destacat el seu compromís «amb el progrés social».