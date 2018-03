Berga obre les inscripcions per accedir a les places d'administradors de La Patum

L'Ajuntament de Berga ha obert el període d'inscripció per sol·licitar ser administrador o administradora de La Patum de 2018. Esl administradors de la festa són quatre parelles que s'encarregaran de presidir els actes principals de les festes del Corpus d'enguany, representant els antics Quatre Barris en què es dividia la ciutat: Feixines o Capdamunt de la vila (Fonolls), Sant Pere (Esclafidors rebentats), Centre o Carrer Major (Esclafidors embotits) i Raval (Ravenisses). Tradicionalment, els administradors s'encarregaven de recaptar els diners per pagar les despeses de les festes de l'Octava de Corpus, però avui dia la seva participació ha esdevingut simbòlica i protocol·lària.

Les parelles finalment seleccionades pel patronat de La Patum portaran a terme les tasques designades als administradors i administradores durant el desenvolupament de les festes de La Patum i Els Elois d'aquest any. D'una banda, les persones escollides tindran la obligació d'assistir al Ple de l'Ascensió, a les misses majors, a La Patum de Lluïment de dijous, divendres i diumenge de Corpus, al lliurament de premis del concurs de cartells i el concurs de dibuix infantil, a l'entrega dels Títols de Patumaire i Patumaire d'honor i als salts de Patum que es realitzaran davant dels seus domicilis durant la passada de dissabte a la nit. D'altra banda, també es requerirà l'assistència els administradors durant els actes de la festivitat d'Els Elois com per exemple en les passades de dissabte i diumenge, en l'ofici i el Ballet de Déu de la Boda Típica de l'Alt Berguedà.

Les parelles que vulguin convertir-se en administradors de La Patum i Els Elois de 2018 poden presentar les seves sol·licituds via telemàtica o presencial a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Les peticions hauran d'anar acompanyades d'un formulari amb les dades personals dels interessats que es pot descarregar en aquest enllaç. El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d'abril.