El Consell del Berguedà reprèn les visites escolars al patrimoni industrial

Per segon any consecutiu el Consell Comarcal del Berguedà duu a terme un programa de visites que fomenta el coneixement del patrimoni i el passat industrial de la ocmarca entre els escolars de primària. Concretament 330 alumnes de segon cicle de primària "aprenen a l'aula i dins del seu currículum escolar quin paper va jugar la comarca en la revolució industrial però, alhora, coneixen els recursos turístics on s'explica part d'aquesta passat".

Fonts del Consel han explicat que amb aquesta iniciativa també s'aposta per "potenciar recursos com el Tren del Ciment, els jardins Artigas i el Museu del Ciment, el Museu de les Mines de Cercs, el Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig o la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou de Gironella". En el projecte hi participen 10 dels 23 centres de primària de la comarca. Enguany es repeteix l'experiència "per la bona acollida que va tenir la primera edició. Tanmateix, per evitar repetir les mateixes visites pels alumnes, es va acordar que serien els centres qui decidirien els cursos i quan hi volien prendran part. El programa teòrico-pràctic va començar el dilluns 12 de març i s'acabarà a finals de maig. Les visites són completament gratuïtes per als estudiants. El cost de les visites i dels desplaçament els assumeix el Consell Comarcal del Berguedà".