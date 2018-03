Els fuets de la Patum 2018 aniran numerats per reforçar les mesures de seguretat

Any rere any, les mesures de seguretat al voltant d'un dels elements centrals de la Patum, els fuets han anat augmentant. I aquest 2018 ho faran una mica més. A banda del codi de barres que ja els posa l'empresa que els fabrica, Pirotècnia Igual, enguany es numeraran perquè l'Ajuntament pugui garantir-ne la traçabilitat i origen i saber exactament a quina colla es lliuren, en quina quantitat i quants en tornen perquè no han petat. D'aquesta manera es vol garantir que el consistori pugui respondre dels fuets que siguin responsabilitat seva davant de qualsevol possible reclamació, segons ha explicat la regidora de Patum, Mònica Garcia

Enguany, la delegació del Govern de l'Estat a Catalunya ha endurit els requisits per al maneig dels fuets. L'any passat el consistori va haver d'acreditar la quantitat exacta de fuets que es gastarien cada dia en total a la festa. Enguany, la Guàrdia Civil, cos responsable de vetllar pel compliment de la normativa de productes pirotècnics, demanarà quants fuets gasta cada colla per dia. A banda dels fuets de les Patums del carrer de la Pietat, de l'escola especial de La Llar i de la infantil. Una altra de les novetats d'enguany en el control de l'ús de la pólvora patumaire serà que a les persones que es lliurin els fuets (caps de colla i membres de les Patums del carrer de la Pietat, La Llar i la infantil) no només hauran de signar un document quan rebin els fuets abans dels salts. També ho hauran de fer quan s'hagin acabat els salts de cada dia i retornin fuets que no hagin petat, si es dóna el cas, i si no, per acreditar que s'han gastat tots. La regidora Garcia ha indicat que cal anar-se adaptant als nous requisits de seguretat i «tothom ho ha vist bé». Els requisits fa anys que també inclouen la guarda i transport des del polvorí fins al consistori

Per la seva banda, fonts de la Pirotècnica Igual, empresa que fabrica i subministra la pirotècnia patumaire, han explicat que ja fa anys que ells controlen la traçabilitat dels seus productes per saber amb precisió on és el problema quan falla alguna cosa. Per aquest motiu, els seus productes, també els fuets de la Patum, porten un codi de barres. La pirotècnia patumaire costa 40.000 euros i és la despesa més important del pressupost de la festa berguedana.