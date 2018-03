L'ús de la deixalleria mòbil a Gironella creix un 58% en 5 anys de bonificacions

La deixalleria mòbil de Gironella segueix augmentant, any rere any, el nombre d'usuaris. El passat 2017 un total de 266 gironellencs en va fer ús, un 58% més que el 2012, el primer any que es va bonificar l'ús d'un servei que es va implantar el 2011.

Josep Maria Castellà, regidor de Sostenibilitat, en un comunicat es mostra satisfet amb el creixent nombre d'usuaris i confia que "seguirà augmentant gràcies a les noves bonificacions aprovades per aquest 2018. Castellà destaca que un 83% dels usuaris de la deixalleria mòbil de l'any 2017 van utilitzar el servei més de 10 vegades, el que representa un descompte del 15% o el 18% sobre la taxa de residus".

Fonts municipals han explicat que l'any 2017 a Gironella s'ha reciclat un 32,16%, un percentatge superior a la mitjana comarcal, que se situa en un 27%, per tant, "aquest 2018 l'ajuntament ja aplicarà el descompte del 5% sobre el rebut de les escombraries a tots els gironellencs".

Les bonificacions

Els usuaris del servei de deixalleria mòbil gaudiran de les bonificacions en el rebut domèstic d'escombraries municipals en funció dels usos de les instal·lacions. Enguany, aquestes bonificacions no s'han modificat: I són un 5% per un ús de 1 a 2 cops; un 8% per un ús de 3 a 4 cops; un 10 % per un ús de 5 a 6 cops; un 12% per un ús de 7 a 8 cops; un 15 % per un ús de 9 a 10 cops i un 18% per un ús de 11 a 12 cops.

Tal i com ja va informar aquets diari al seu dia, una de les novetats d'enguany, és que la taxa de residus domèstics s'equipara a la taxa comarcal, passant a ser de 113,90 euros , i augmenta un 5% per la resta de grups contribuents (establiment comercials, bars, restaurants, etc). "Tot i aquest increment, l'Ajuntament bonificarà la taxa de residus oferint un 5% de descompte, si s'aconsegueix millorar la recollida selectiva per sobre la mitjana comarcal, deixant sense efecte l'increment fiscal".