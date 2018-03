L'Ajuntament de Berga ha obert la convocatòria per a la provisió de 3 llocs de treball de tècnic/a auxiliar de noves tecnologies , auxiliar administratiu per a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tècnic superior per a l'Escola Municipal de Música en l'especialitat de viola. El termini de presentació de candidatures finalitza el 21 de març en el primer cas i el dia 22 en les altres dues ofertes.