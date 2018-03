Meritxell Torrentó explica en un llibre la història de multinacionals catalanes

La berguedana Meritxell Torrentó és l'autora del darrer volum d'una trilogia de l'editorial Mobil Books, sobre nissagues d'empreses familiars catalanes. El primer volum va ser Capitans d'indústria, el segon Capitans de comerç. I el tercer que ha escrit Torrentó es diu Multinacionals de butxaca, explicades pels seus capitans, dedicat a 51 empreses familiars catalanes que tenen «una vocació realment internacional, i això es tradueix en el fet que més del 50% de les seves vendes són als mercats exteriors», afirma.

Meritxell Torrentó ha explicat a Regió7 que escriure el llibre «ha estat una experiència fantàstica perquè he conegut 51 empreses del territori català», el tarannà emprenedor dels iniciadors de les nissagues empresarials i el tremp dels successors per no només mantenir sinó ampliar l'activitat d'aquestes firmes.

Meritxell Torrentó (Viver i Ser-rateix, 1973) és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses amb un MBA per Esade. Treballa a l'empresa familiar creada per la seva mare, Dolors Boix: Agroviver, que es dedica a la producció de terres vegetals i a la prestació de serveis ambientals per a les empreses. Va rebre l'encàrrec del llibre de l'editor Xavier Cambra. Amb ell i el fotògraf Lluís Cuéllar han recorregut Catalunya «per conèixer aquestes meravelles d'empreses familiars catalanes que tenim». Torrentó exposa que «són la raó de ser de la potència econòmica que és Catalunya». Les empreses grans són les que «lògicament» donen els llocs de treball, però Torrentó destaca que «les empreses petites són les que estructuren el territori, les que són properes a la gent. Les que tenen un sentit de responsabilitat de país i de l'economia».

L'autora d'aquest llibre destaca que són unes històries «meravelloses» que retraten una gent «incansable, lluitadora, que ha provat milions de coses abans de trobar-ne una que hagi funcionat, i quan no ho ha fet n'ha buscat una altra, i sempre amb molt compromís i amb uns treballadors molt implicats». Els iniciadors (capitans) han obert camí empresarial i els fills normalment «són els que han consolidat aquests grans projectes empresarials». Són empreses que poden tenir fàbriques arreu del món, que «són veritables multinacionals de butxaca dirigides amb un tarannà familiar però amb vocació internacional. He après molt» rebla.



Les empreses de casa

En aquest llibre apareixen empreses de la Catalunya Central com Liven de Berga, dedicada la fabricació de snacks, o les bagenques Avinent, que fabrica implants i pròtesis personalitzades; Macsa, una spin off de Framun creada el 1983 que es dedica al marcatge i codificació industrial; Ausa, que dissenya, fabrica i comercialitza vehicles industrials compactes sobretot per a la construcció; i Conserves Ferrer, que es dedica a a la producció de productes en conserva i salses.

L'autora de Multinacionals de butxaca destaca que el món empresarial que retrata presenta uns «signes identitaris molt diferents de l'empresa gran, que és la de la qual moltes vegades la gent parla. Es tracta d'unes empreses arrelades al territori, a la gent del poble, i, en canvi, són capaces de pensar en gran des de les seves especificitats».

Diu que Agroviver, l'empresa familiar on treballa a Serrateix, «som una empresa petita i de moment local. Nosaltres venem localment, tot i que estem exportant algunes coses a Xile, però encara no ens podem considerar una multinacional de butxaca, per bé que mai saps què et pot deparar el futur», diu somrient.

Aquesta experiència li ha permès descobrir el que en el llibre s'anomenen capitans: els iniciadors de les nissagues empresarials, que obren pas. «Són gent tant inquieta com entranyable i humana». La seva experiència li ha servit per superar estereotips. «A vegades parlem del món de l'empresa i ens sembla que és dur i agressiu». I no és així. «Aquesta gent han demostrat que coneixen els noms dels treballadors, el dia que es van casar, els fills que tenen, han crescut i han fet coses als seus pobles, han estat fins i tot líders de moviments socials. Han patrocinat llibres, activitats. Són emprenedors amb totes les lletres». Són persones que «van obrir fronteres quan hi eren, que van saltar a l'altra banda de l'oceà quan era difícil anar a l'Argentina a vendre. I ho van fer perquè no els feia por res i tenien ganes de vendre coses». I el seus fills «se senten orgullosos de continuar aquest llegat». Els hereus són els que han fet créixer les empreses. «Aquesta segona generació, que potser és més racional, no tan apassionada com els seus pares, però que ha sabut anar als mercats d'arreu del món i donar a les seves empreses aquesta professionalitat extra. Ha estat una experiència molt maca», assegura Torrentó.

Aquest ha estat el primer llibre de Meritxell Torrentó. «Jo fins ara feia els meus treballs en poesia a la revista Montbordó del poble». Tindrà continuïtat, l'experiència? Assenyala que «és dur compaginar la vida laboral, familiar i un projecte d'aquest tipus. Ha estat un any molt intens. Gràcies a la complicitat de la família, ho he pogut dur a terme. La càrrega de treball és molt dura». La presentació del llibre és dilluns, 12 de març, a 2/4 d'1 a l'auditori de la Torre Banc Sabadell de Barcelona, amb la presència de Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, i Jaume Guardiola, delegat del Banc de Sabadell.