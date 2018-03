Mor apunyalada pel seu fill la líder cívica berguedana Manela Quesada

Berga ha estat escenari aquest dissabte al vespre d'un esdeveniment tràgic. La Policia Local ha detingut entrada la nit un jove de la ciutat acusat d'haver matat a ganivetades la seva mare, de 57 anys d'edat. La víctima mortal era la presidenta d'Asfam Berga i directora del Grup Horitzó, Manela Quesada Soto, segons han confirmar fonts de la investigació a aquest diari.



Els fets han tingut lloc al domicili de l'acusat, situat al carrer de la Pietat de Berga. El noi viu sol en aquest pis, de forma que, en el moment del crim, la seva mare hi estava de visita. Segons les mateixes fonts, cap a les 10 de la nit, el presumpte homicida ha trucat a la Policia Local confessant els fets. El noi fa un quant temps que estava ingressat en un centre sanitari per un trastorn de salut mental, però aquest cap de setmana els veïns l'havien vist de nou al seu pis.



Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la Policia Local, que ha constatat la mort de Manela Quesada i ha detingut el jove com a presumpte autor dels fets. El detingut ha estat traslladat a les dependències dels Mossos d'Esquadra, que també han acudit al domicili i que s'han fer càrrec de la investigació. Al lloc dels fets també hi ha acudit personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



Aquest dissabte a la nit, encara no es coneixien les circumstàncies exactes en què el noi hauria atacat la seva mare, una persona àmpliament coneguda i apreciada a Berga per la seva tasca al capdavant d'entitats de caire socials. El grup Horitzó, que precisament ara fa un any va celebrar el seu 35è aniversari, es dedica a facilitar la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, mentre que Asfam proporciona orientació i acompanyament als seus familiars. Com a impulsora d'aquestes entitats, va estar implicada en incomptables iniciatives berguedanes, per la qual cosa era una persona molt coneguda i apreciada a tota la comarca.



El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, s'ha mostrat "consternat" pel crim, mitjançant un tuit. Font ha qualificat la víctima com "una dona vital, lluitadora i sempre positiva".



Consternat. Una dona vital, lluitadora i sempre positiva davant la vida. Continuar els projectes sense tu serà dur i difícil, però farem tot allò que havíem començat. DEP, Manela https://t.co/nBr9yQUB0I — ??David Font?? (@david_font) 17 de març de 2018