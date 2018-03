Les associacions de veïns de Berga lamenten la mort de Manela Quesada i subratllen que «sempre serà un referent»

Les associacions de veïns de Berga han expressat el seu condol a la família, companys i amics de l'activista social Manela Quesada, morta dissabte a Berga, i han destacat "el seu bon fer" i el seu esforç per ajudar a tothom a través de les associacions ASFAM i Grup Horitzó del Berguedà.

A través d'un comunicat, les entitats veïnals han assegurat que Quesada "sempre serà un referent" que els "donarà força a l'hora de treballar per a millorar la qualitat de vida dels veïns de la ciutat".

A més, han demanat que "no hi hagin especulacions sobre els fets que puguin estigmatitzar les persones amb problemes de salut mental" i s'han sumat als tres dies de dol decretats per l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà.