El Berguedà premia el seu talent cultural

El talent cultural i artístic del Berguedà va ser el protagonista, ahir, en l'acte de lliurament dels primers Premis de Cultura del Berguedà. Una iniciativa, en forma de concurs, impulsada pel Consell Comarcal del Berguedà per dinamitzar l'activitat cultural al territori. i també per reconèixer la tasca que es du a terme en aquest àmbit a través de les entitats i particulars. L'art amb segell berguedà va apoderar-se durant una hora de tots els racons del monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, que va servir d'escenari perfecte per a un acte àgil, distès gràcies als tocs d'humor i ben organitzat presentat pels joves actors berguedans Ivan Otaola i Francesc Marginet.

El jurat, integrat per la consellera comarcal de Cultura, Anna M. Serra; el director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà, Xavier Pedrals; el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gironella, Lluís Vall; l'activista cultural i professor Toni Puig i l'artista polifacètica Angelina Vilella va decidir distingir amb el Premi a la Innovació Artística La Melanzana Ensemble. Una formació musical integrada principalment per joves berguedans que realitzen els seus estudis musicals a l'estranger. El jurat en va destacar «la qualitat tècnica de la proposta, el nivell d'interès cultural, la projecció i el seu impacte al territori», així com també «el valor que té per al Berguedà que joves que treballen el seu talent fora de Catalunya en facin un retorn al territori».

L'Agrupació Teatral La Farsa de Berga va rebre el guardó en la categoria de Premi a la Difusió Cultural per «la trajectòria dels impulsors i del projecte presentat, a part de l'impacte al territori, el seu interès i qualitat, el valor cultural i la seva vinculació amb la societat.» Segons el jurat, La Farsa, que enguany celebra el seu 60è aniversari, és «un autèntic motor cultural que teixeix una xarxa social que permet fer projectes tant innovadors com tradicionals».



Reconeixement a la trajectòria

Tal com ja va avançar Regió7 aquest dijous, no hi va haver sorpreses i mossèn Ramon Viladés va recollir el Premi d'Honor de la Cultura Berguedana de mans del president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font. Aquesta és l'única categoria en la qual els candidats no podien presentar-s'hi, sinó que havia de ser una proposta externa. El jurat ha volgut reconèixer al popular religiós tota una vida dedicada a una ingent tasca a favor de la preservació i divulgació de la cultura de la comarca, i ha estat un dels fundadors de l'Àmbit de Recerques del Berguedà, membre actiu de moltes entitats i autor de diverses publicacions vinculades amb el patrimoni i la cultura. Ahir Viladés va mostrar-se agraït de rebre aquest premi, però va voler-lo compartir amb els seus companys de l'Àmbit de Recerques del Berguedà. «Segurament, si no hagués estat per tota la feina que heu fet vosaltres, no tindria aquest premi», va dir als membres de l'entitat, presents en bona part a l'acte.



«La primera pedra»

El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, que va tancar l'acte, va assegurar que els premis són la «primera pedra per una aposta comarcal de difusió, promoció i acció en l'àmbit cultural. Tenim entitats, tenim persones molt vinculades a la cultura i sobretot tenim un patrimoni cultural i amb un alt valor patrimonial on la cultura hi ha de començar a tenir un pes cada cop més important». Font va felicitar les catorze candidatures presentades i va advertir que «els premis han arribat per quedar-se», i ja va anunciar una nova edició de cara a l'any vinent.

La consellera de Cultura, Anna Maria Serra, va recordar que «la convocatòria dels premis era un projecte que es parlava des de feia anys» i es mostrava satisfeta d'haver-lo pogut iniciar. A l'acte va assistir el director territorial de Cultura de la Generalitat, Lluís Cerarols, i també va saludar els assistents, a través d'un vídeo des de Brussel·les, el conseller de Cultura, Lluís Puig Gordi.