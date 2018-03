La música, el teatre i la poesia d'artistes berguedans van ser la cirereta de l'entrega de premis

La música i el teatre van ser presents a l'acte de lliurament dels guardons, ahir al vespre, al monestir de Sant Llorenç. Com no podia ser d'una altra manera, artistes i entitats berguedanes van afegir-hi els ingredients necessaris per convertir l'acte en una cita cent per cent cultural. Hi van actuar la coral Les Veus de Gironella, les actrius berguedanes Ariadna Fígols, Maria Casellas i Xuel Díaz, les clarinetistes Judit Marmi i Laia Pujol i joves membres de la companyia teatral La Closca.