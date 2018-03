Replanten els arbres que van ser malmesos per lluir llaços grocs a la Valldan

Més d'una quarantena de persones s'han trobat, aquest diumenge, per celebrar la Festa de l'Arbre a la Valldan. Un acte carregat de simbolisme i reivindicació, ja que l'objectiu era el replantar alguns dels arbres que van ser malmesos per alguns desconeguts perquè lluïen llaços grocs en solidaritat amb els presos polítics.

Quan es van fer públics aquests fets, que va denunciar a Regió7 Àngel Guixé, el propietari dels camps als quals van fer malbé els arbres, el Comitè de Defensa de la República (CDR) de la Valldan ja va anunciar que estudiaven respostes per a aquesta acció. Ahir, doncs, van celebrar una jornada festiva per plantar dos nous arbres en aquests camps als que van col·locar-hi un llaç groc, així com també van fer llaçades a d'altres exemplars.

Membres del CDR van llegir un manifest per explicar que més enllà de denunciar els fets, hi han volgut "donar una visió positiva i de futur per mantenir ben viva la nostra voluntat d'anar endavant malgrat les adversitats". Després de la recuperació de la Festa de l'Arbre d'aquest diumenge, que ha inclòs una passejada fins als camps i un esmorzar popular, es preveu que pugui tenir continuïtat en els propers anys.