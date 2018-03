Infants berguedans s'apropen als productes de proximitat amb vídeos en 360 graus

Aprendre com es fa el formatge des de l'obrador d'un artesà, veure com es recullen les olives per a l'elaboració de l'oli des del camp o descobrir el procés de recol·lecció de les fruites des de l'hort i fins que arriben al supermercat. Aquesta és una petita part del viatge pel territori i els productes de proximitat que s'hi elaboren que ofereix el projecte Gustum, impulsat per l'Associació Leader de Ponent amb un clar objectiu: promoure els aliments autòctons de quilòmetre zero entre la societat i, molt especialment, entre els infants. Aquesta setmana, la iniciativa ha passat pel Berguedà i alumnes de les escoles Santa Eulàlia, Vedruna i la Valldan de Berga han passat per la gran cúpula que serveix d'escenari dels productes de proximitat.

Els infants van entrar a la cúpula per conèixer de prop, a través de projeccions amb imatges de 360 graus, els processos d'elaboració de molts aliments quotidians, que consumeixen en el seu dia a dia: làctics, carn, fruites i verdures, cereals... «Moltes vegades, tot i ser infants de poblacions del món rural, no són conscients de la complexitat que hi ha al darrere de la producció d'aquests aliments», assegurava Marcel Ariste, el monitor que va dirigir la sessió a Berga. «Intentem que s'adonin de la sort que tenen de viure al món rural», va afegir, «i que aprenguin la importància de consumir productes fets a prop de casa, en lloc dels que provenen d'altres parts del món», per assegurar així la feina d'agricultors, ramaders, elaboradors agroalimentaris i altres treballadors del sector primari.

La iniciativa ha arribat al Berguedà per mitjà de l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. Segons la tècnica de l'ens, Sònia Llamas, «tot i que el 70% de la població viu a les ciutats, cal recordar que la producció alimentària es fa fora d'aquestes, i amb aquest projecte volem que els infants valorin viure en un territori rural i ho apliquin a la seva vida diària, per exemple, quan van al supermercat a comprar amb els pares». Després de la visita, els alumnes poden continuar treballant la temàtica al centre per mitjà d'una guia didàctica.