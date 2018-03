L'ACA treu a licitació dues obres al pantà de La Baells per valor de 130.000 euros

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació la redacció de dos projectes constructius per efectuar diverses millores a la presa de la Baells. Les ofertes es poden presentar fins el 9 d'abril . Un cop d'adjudiquin els treballs es disposarà d'un termini de vuit mesos per desenvolupar la redacció dels projectes.

El primer projecte se centrarà en optimitzar l'alliberament d'aigua des de la part baixa de la presa, canviant l'actual desguàs de fons. «Això permetrà una millor gestió de les avingudes, el descens de cabals arran de volums elevats de reserves i els cabals ordinaris i una major seguretat en el funcionament dels equips necessaris» segons l'ACA. Pel que fa al segon projecte, servirà per fer millores del camí d'accés al peu de la presa, situat al seu marge dret. «Es potenciarà l'amplada de la calçada, la millora de l'asfaltat i que habiliti el pas de camions». El cost dels treballs és de 130.000 euros que assumeix l'ACA.