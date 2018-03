Gironella serà l'aparador del món dels vehicles i el comerç

El darrer cap de setmana de març «Gironella s'omple de fira». I això és el que passarà aquest proper cap de setmana. Així ho va explicar la regidora de Promoció Econòmica gironellenca, Maria Àngels Sallés, que ahir va presentar el certamen. Ho va fer davant d'un cotxe d'època propietat del mecànic local Josep Codina perquè el certamen celebrarà els deu anys de la trobada de cotxes d'època, amb sortida a la plaça de Pi i Margall, el mateix indret on la responsable del certamen va fer la presentació.

La mostra iniciarà el seu camí dissabte 24 a la tarda amb l'entrega dels premis dels concurs de dibuix escolar, que arriba a la 31 edició i que es farà a la biblioteca. En aquest concurs hi participen les tres escoles de primària del poble i els alumnes de primer i segon d'ESO. A la tarda s'obriran les portes del Local del Blat, que acollirà la 23a edició dels estands que hi munten els comerços locals. Enguany hi exposaran els seus productes 14 establiments comercials. A la plaça de l'Estació hi haurà paradetes i atraccions.

El dia fort de la mostra serà diumenge amb la celebració de la desena edició de la trobada de cotxes clàssics a cura de l'Escuderia Gironella i el Casal de la Gent Gran La Llar. I a partir de les 10 del matí l'avinguda de Catalunya serà l'epicentre de la Fira del Motor, amb la presència de deu concessionaris de vehicles. «Gironella serà un gran aparador de cotxes i de comerç», va exposar la regidora Sallés.

A banda, hi haurà els expositors al Local del Blat amb desfilades de moda i perruqueria i actuacions musicals, i les parades d'artesania i d'agroalimentació, l'espai de les entitats, el torneig d'escacs i la batucada verda de l'escola Fedac. També, com ja és costum, els castellers de Berga faran la seva primera actuació de la temporada a la vila gironellenca enguany amb els Picapolls de la Gavarresa.

A més, es farà la promoció del comerç local que s'afegeix a la Setmana del Comerç amb el lliurament de bosses, així com el sorteig de 25 carros de la compra amb el logotip de «Gironella és comerç». La promoció consisteix a omplir un tiquet amb els segells de 4 botigues diferents. El segell s'obté amb la compra per un import d'almenys 15 euros. A més, l'Associació de Comerciants de la via fa el sorteig d'un cap de setmana.

La regidora Maria Àngels Sallés ha destacat que a la mostra gironellenca «hi ha de tot, comerç, motor i estands».