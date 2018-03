Més de 200 persones recorden en silenci Manela Quesada a Berga

Més de 200 persones van participar ahir a Berga en el minut de silenci en record de Manela Quesada, morta a ganivetades la nit de dissabte passat, al pis del seu fill al carrer de la Pietat de Berga. L'home, de 37 anys, es va entregar a les dependències de la Policia Local i es va declarar autor del matricidi. La tràgica notícia ha colpit el teixit social berguedà, i especialment les entitats que treballen en l'àmbit de la salut mental a la ciutat i la comarca. Manela Quesada era molt coneguda per la seva incansable tasca a favor de les persones amb problemes de salut mental i la lluita de fons que va protagonitzar per evitar l'estigmatització d'aquest col·lectiu.



Que Manela Quesada era una persona coneguda i molt estimada es va fer ben palès ahir, a la 1 del migdia. Més de 200 persones es van aplegar, a Berga, a la plaça d'Europa (davant del Grup Horitzó i el Consell Comarcal del Berguedà) i a la de Sant Pere (ajuntament de Berga) per participar en el minut de silenci que havien convocat les dues institucions. A la convocada pel Consell Comarcal, hi van prendre part usuaris del Grup Horitzó i els seus familiars, amics, companys, coneguts, membres d'altres entitats que treballen en l'atenció a les persones, com el centre especial de treball del Taller Coloma, treballadors del Consell Comarcal del Berguedà o dirigents polítics com el president del Consell, David Font, i també Eduard Freixedas, director dels serveis territorials a la Catalunya Central del departament d'Interior.



D'altra banda, la plaça de Sant Pere va ser l'altre escenari d'un acte per recordar l'activista social. A la 1 del migdia, un centenar de persones va aplegar-se davant de l'ajuntament per participar en el minut de silenci convocat pel consistori berguedà. Abans de l'hora prevista, a la plaça ja regnava un silenci absolut, que només va interrompre el repic de les campanes de l'església de Santa Eulàlia. A l'acte, tenyit de tristesa, van assistir-hi alguns dels familiars de Quesada, així com també l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, regidors de l'equip de govern i de l'oposició, treballadors municipals, representants i membres del teixit associatiu de la ciutat i veïns a títol individual. Minuts després, el silenci va trencar-se amb un llarg i emotiu aplaudiment.