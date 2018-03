Commoció a la Pobla de Lillet per la mort sobtada del seu exalcalde Josep Bober

Josep Bober en el seu comiat per la jubilació com a docent, enguany

Josep Bober Camprubí (la Pobla,1957) va morir ahir al matí de forma sobtada, a l'edat de 60 anys, al seu poble natal. El luctuós fet ha provocat commoció al municipi, del qual va ser alcalde durant tres mandats consecutius, del 1987 al 1999, per Convergència i Unió. A més, Bober havia estat regidor d'Economia, Hisenda, Ensenyament i Ocupació, així com també segon tinent d'alcalde des de les eleccions del 2011 fins a final del 2012, quan va dimitir per raons personals. A final dels anys 80 del segle passat va ser vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà i també conseller comarcal, a més de diputat provincial. Va estar vinculat a Reagrupament i era membre actiu de l'Assemblea Nacional Catalana de la Pobla de Lillet i membre del recentment creat Centre d'Estudis Lillet, i col·laborava en diferents activitats i entitats del municipi.

Professionalment, Josep Bober va ser professor de l'IES Llobregat de Sallent, centre en el qual s'havia jubilat recentment després de tota una vida de dedicació a la docència.

L'Ajuntament de la Pobla de Lillet va decretar dos dies de dol per la mort de Josep Bober i va penjar un crespó negre a la senyera del consistori. El funeral tindrà lloc demà, dijous, a les 11 del matí a l'església parroquial de la Pobla de Lillet. La sala de vetlles és a la residència Lillet, i romandrà oberta avui de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.

En declaracions a aquest diari, Vicenç Linares, l'alcalde de la Pobla, es va mostrar afligit per la mort inesperada de Josep Bober. «Ha estat un atac de cor fulminant», va dir. Linares té una especial estima per Bober, a qui considera mestre, conseller i amic. Va ser amb ell que es va introduir a la gestió local i va ser el seu tinent d'alcalde. Posteriorment, el 2011, quan Linares va encapçalar la llista de CiU a les eleccions, va tenir de número 3 Bober, que tot i que havia estat vinculat a Reagrupament va integrar-se a la llista de Linares per l'amistat que els unia. A final del 2012, però, va plegar «per problemes de salut». Bober feia anys que tenia diabetis.

Vicenç Linares recordava del llegat de Josep Bober la urbanització del Firal, que «va costar però que va esdevenir una zona d'ampliació del poble», la recuperació del monestir estrenada el 1994, la construcció del casal d'avis, el centre cívic i el Saló La Flor. A més de la reconstrucció d'infraestructures malmeses per l'aiguat del 1982 com el pont de cal Costa, o la perforació de pous per tal de trobar aigua per garantir el subministrament del poble, entre d'altres. «Déu n'hi do del que vam fer amb els recursos que teníem», va recordar l'alcalde. «Ell em va ensenyar i em va aconsellar. Té tot el meu agraïment».

Per la seva banda, David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà, va expressar el seu condol per la mort «d'una persona implicada amb el seu poble i la comarca, que se l'estimava i hi treballava des de la humilitat i la bondat. I ara, retirat de la primera línia política, seguia vinculat al procés nacional. Una pèrdua sobtada que ens ha deixat glaçats».