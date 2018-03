L'ANC lamenta la pèrdua d'un dels seus motors

? L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de la Pobla va expressar ahir la seva tristesa per la mort de Josep Bober, que era un membre actiu de l'entitat. A través d'un comunicat penjat a les xarxes socials l'ANC poblatana va mostrar la seva pena. «Descansa en pau, Josep, seguirem lluitant ara també per tu». Actualment n'era el secretari però també n'havia estat el coordinador. Les mostres de condol pel decés van arribar de partits polítics com el PDeCAT, ERC i entitats com l'esmentada.