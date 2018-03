L'institut de Berga potencia l'ús de l'anglès amb un projecte transversal

Demostrar que l'anglès és útil com a eina de comunicació fora de les aules i normalitzar l'ús de la llengua estrangera al centre és el que es pretén aconseguir amb el Grup d'Experimentació del Plurilingüisme (GEP), del qual, des d'aquest curs, forma part l'institut Guillem de Berguedà de Berga. El director del centre, Ferran Camprubí, ha explicat a Regió7 que, tot i que l'institut s'ha adherit al projecte aquest curs, el programa té una durada de tres anys i l'objectiu és que tingui continuïtat una vegada hagi passat aquest termini.

«El projecte busca fer servir l'anglès en altres matèries que no siguin l'assignatura d'anglès, per treballar l'expressió oral i escrita dels alumnes», ha dit Camprubí. De moment, en el primer curs que s'ha posat en marxa aquest projecte, el centre imparteix l'assignatura d'educació física de tercer i quart d'ESO i de primer de batxillerat en anglès, i també s'utilitza la llengua estrangera, de manera parcial, a les matèries de ciència i tecnologia. En els propers cursos, està previst que el programa s'ampliï amb la incorporació de l'idioma en altres matèries, ha explicat Camprubí. «Esperarem a fer l'avaluació a final de curs, però de moment la valoració del professorat i dels alumnes és molt positiva, tot i el procés d'adaptació que suposa», ha concretat.

Des d'aquest curs, alguns dels docents de l'institut s'estan formant per desenvolupar el programa. «No només se'ls ensenya com aplicar l'anglès a les matèries, sinó algunes metodologies més dinàmiques», ha explicat Camprubí. El projecte també suposa que l'anglès sigui més visible en el dia a dia del centre, amb l'objectiu de normalitzar-ne l'ús. «Per això, de mica en mica, anem incorporant alguns cartells amb la resta de llengües que s'imparteixen a l'institut com l'anglès, el francès o el castellà, tot i que evidentment la llengua vehicular continua sent el català», ha precisat el director.



Activitats complementàries

Paral·lelament a l'ús de l'anglès en l'ensenyament d'algunes matèries, el centre també promou activitats que comportin la pràctica de l'idioma fora de les aules, com és el cas dels intercanvis amb un institut de Dinamarca, que fa anys que es realitza, o bé l'estada d'una setmana amb famílies a Londres, que enguany s'ha programat per primera vegada i que, després de la bona resposta, es preveu mantenir.

Per a Camprubí, «no és que el nivell d'anglès a l'institut no sigui bo, però el que volem amb aquest projecte és potenciar-ne el coneixement entre els alumnes i fer que el trobin més útil del que el troben», diu. En aquest sentit, per exemple, creu que «la iniciativa permet als alumnes treballar més l'expressió oral, que ni en les proves de competències que es fan a quart d'ESO ni tampoc a les proves de selectivitat es té en compte. Estem acostumats que es treballa molt la gramàtica i l'expressió escrita i menys la pràctica oral». En els darrers cursos, l'IES Alt Berguedà, de Bagà, també ha format part d'aquest programa.