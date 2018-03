Presó sense fiança per al fill de Manela Quesada, autor confés de la mort de l'activista

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Berga va decretar ahir presó provisional, comunicada i sense fiança per al fill de Manela Quesada, autor confés de l'assassinat de l'activista, dissabte passat a Berga. Al detingut se li imputa un delicte d'homicidi. El mateix tribunal li va prendre declaració, ahir al matí, així com a tres testimonis més amb relació a la causa. L'home va ser traslladat al centre penitenciari de Brians.

La Policia Local i els Mossos van detenir dissabte a la nit el fill de Manela Quesada, de 37 anys, autor confés d'haver matat a ganivetades la presidenta d'Asfam Berga i directora del Grup Horitzó. Els fets van tenir lloc al domicili de l'acusat, situat al carrer de la Pietat de Berga, mentre la víctima estava de visita a casa del detingut. Segons es va saber després, l'home estava ingressat en un centre psquiàtric de Martorell i els caps de setmana podia sortir-ne

El funeral per la malaurada líder cívica serà avui, a les 5 de la tarda al Pavelló de Suècia de Berga, segons ha informat l'Ajuntament de la ciutat. Serà un acte «totalment privat» per voluntat de la seva família, que ha demanat que «es respecti la seva decisió i que no es permeti l'accés als mitjans de comunicació a l'acte».