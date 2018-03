Berga licita una auditoria del servei d'aigua per poder tenir-ne més control

L'Ajuntament de Berga ha posat a licitació la realització d'una auditoria «tècnica i econòmica que permeti verificar el compliment de les obligacions contractuals de l'empresa concessionària del servei d'abastament d'aigües del municipi de Berga durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021». El pressupost de licitació és de 60.000 euros, amb el 21% d'IVA inclòs. Amb l'auditoria es vol tenir més control a partir d'informació pròpia sobre el servei que presta Sorea. La concessió acaba el 2022.

L'equip de govern de la CUP vol tenir «més control del servei en molts aspectes», ha declarat a Regió7 Oriol Camps, regidor d'Urbanisme i Serveis Públics. El 2022 el futur govern de Berga, partint de la base de la informació de les auditories, decidirà quin model tria per gestionar el servei: si fer un nou concurs per continuar externalitzant el servei a través d'una empresa, o bé el recupera i el remunicipalitza.

L'11 de juny del 1992 el ple del consistori va adjudicar la prestació del servei municipal de subministrament d'aigua a l'empresa Saur –que més tard va ser Sorea– per deu anys. El 15 de juliol del 2005 es va prorrogar el contracte de gestió d'aquest servei. La finalització del contracte és el 22 de juny del 2022.

Oriol Camps ha explicat que «independentment de si el servei es torna a posar a concurs o es remunicipalitza, l'auditoria s'haurà de fer igual» . Ha dit que «és de sentit comú» que l'Ajuntament de Berga disposi d'informació pròpia sobre les amortitzacions de les obres realitzades al seu dia i que va pagar el concessionari a canvi de més temps de concessió, el control econòmic de la concessió i de l'estat de la xarxa de subministrament i els equipaments

El treball que s'ha de realitzar que ara es licita «consistirà en l'anàlisi econòmica i financera de la concessió, en aspectes descriptius de funcionament i en l'anàlisi de la comptabilitat de costos, així com en l'anàlisi de compliment per part del concessionari de les especificitats contractuals del contracte de concessió del servei, i es pronunciarà sobre el seu compliment». Per exemple, «emetre els corresponents informes d'auditoria financera, de compliment i de legalitat, validar el resum de la recaptació efectuada, així com anàlisi dels volums d'aigua facturada, el cobrament de la facturació realitzada, imports pendents i adequació de les tarifes aprovades i les aplicades». L'auditoria servirà perquè el 2022 es faci la liquidació de l'actual concessió, un inventari i informes tècnics i jurídics sobre les instal·lacions i la seva amortització i estat del fons de reposició, entre d'altres.