Multitudinari comiat de l'exalcalde de la Pobla de Lillet Josep Bober Camprubí

L'església parroquial de la Pobla de Lillet s'ha omplert de gom a gom aquest matí amb motiu del funeral de Josep Bober Camprubí que va ser el seu alcalde durant 12 anys del 1987 al 1999 per Convergència i Unió, regidor del 2011 al 2012 i conseller del Consell Comarcal del Berguedà. També va estar vinculat a Reagrupament i fou coordinador i secretari de l'Assemblea Nacional Catalana de la Pobla, membre del Centre d'Estudis Lillet i a la passada dècada membre de la junta d'Òmnium Cultural del Berguedà. Professionalment Josep Bober era professor i va exercir a l'Institut Llobregat de Sallent. Feia poc que s'havia jubilat.

L'ofici funeral ha aplegat als familiars de Josep Bober, amics, companys. Entre els assistents hi havia una àmplia representació política amb l'actual alcalde de la Pobla i amic del finat Vicenç Linares, l'exalcaldessa poblatana Carme Rossell; el president del Consell Comarcal del Berguedà David Font i l'exdirigent comarcal Jaume Farguell així com altres dirigents com l'alcalde de Castellar de n'Hug Salvador Juncà, el de Gisclareny Joan Tor, el de Vallcebre LLuís Cadena o l'exbatlle com el de Guardiola Ignasi Costa o el de Castellar del Riu i també exconseller comarcal Ramon Cabra. També hi han assistit docents i companys de Josep Bober de l'Institut Llobregat de Sallent.

Josep Bober de 60 anys i acabat de jubilar de la seva feina com a professor, va morir dimarts al matí de forma sobtada.