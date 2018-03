El Tren del Ciment comença la nova temporada turística aquest cap de setmana

Aquest dissabte 24 de març, el Tren del Ciment comença una nova temporada, que s´allargarà fins al 25 de novembre de 2018. Estarà en funcionament tots els caps de setmana i tota la Setmana Santa i, a partir del mes de juliol i durant tot l´agost, prestarà servei durant tota la setmana.

El trajecte, que dura 20 minuts, el realitza una locomotora amb quatre cotxes que tenen capacitat per a 25 viatgers cadascun

Pel que fa als preus, la tarifa dels adults és de 7,75 euros (4,60 euros un trajecte), els infants de 4 a 13 anys paguen 4,60 euros (un trajecte: 2,80 euros) i per a majors de 65 anys la tarifa és de 6,90 euros. L´accés és gratuït per als nens i nenes de 0 a 3 anys i per als residents (nascuts o amb domicili a la Pobla de Lillet o Castellar de n´Hug) és de 2,10 euros.

Més de 100 anys d´història

Propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), funciona des de fa més de 100 anys. Té un recorregut de 3,5 quilòmetres i disposa de quatre estacions: La Pobla de Lillet, La Pobla Centre, Jardins Artigas i Museu del Ciment-Castellar de n´Hug.

També conegut com a Ferrocarril Turístic de l´Alt Llobregat, es tracta d´una línia que històricament unia l´antiga fàbrica de ciment Asland de Castellar de n´Hug amb Guardiola de Berguedà, des d´on partia la línia del ferrocarril de via estreta cap a Berga i Manresa.

L´oferta comercial del Tren del Ciment està estretament lligada a dues destinacions turístiques de primer nivell: els Jardins Artigas i el Museu del Ciment. Amb els paquets combinats, els visitants poden gaudir del tren turístic i fer la visita a la vegada.