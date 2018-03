Josep Olivella

Vindrà un dia, estimat Josep, que correrà la llegenda que a l'institut Llobregat hi havia un home que caminava tranquil i que semblava no immutar-se per res del món. Un autèntic estoic. Diran que la seva veu podia sentir-se d'una banda a l'altra de l'institut per la seva potència. Algú es preguntarà, fins i tot, d'on sortia aquell prodigi eufònic.

Ara ja només queda esdevenir llegenda. El Llobregat va començar el seu camí amb tu a bord i això vol dir que l'institut i tu us heu fet grans, però també vol dir que el buit que deixes serà molt gran. Serà difícil substituir un conversador com tu, capaç de polemitzar sobre qualsevol cosa només per compensar la balança de les opinions majoritàries. El teu gust pel diàleg i el teu tarannà metòdic ens han marcat per la ironia i també pel rigor.

La teva llegenda no tindrà límits. Diuen que com a secretari calculaves a una velocitat endimoniada i que sempre provocaves superàvit. Segur que algun curs de màgia avançada hauràs fet per tal d'aconseguir aquesta proesa.

Com a company i professor ja t'has convertit en llegenda. Sempre disposat a ajudar els altres, sempre amb els teus detalls i amb la teva franquesa. No té preu el que has fet durant 30 anys per nosaltres. Només volem dir-te que, com a alumnes, professors i com a companys de feina, volem recordar-te i agrair haver pogut coincidir amb tu.

Josep, te'n vas però et quedes. Ens quedem amb tu, amb el teu somriure irònic i amb les teves frases àcides. També amb la teva franquesa, la teva bondat i el teu saber fer. Tu vas arribar a l'institut quan el professorat feia bona cal·ligrafia i has estat potser l'últim membre de la teva espècie. Un prodigi, una excepció que caldrà recordar i enllaçar amb el professorat de les promocions futures.

I, per recordar-te, volem exposar alguns dels comentaris que t'han dedicat els teus alumnes per acomiadar-te.

Els teus alumnes de 3r d'ESO sempre recordaran les últimes paraules que els vas dedicar el dia de la teva jubilació: Que us vagi molt bé i que triomfeu a la vida! També manifesten que ara voldrien que tornessis, perquè amb la teva absència valoren la paciència que tenies amb ells.

Però, sobretot, recorden un dels teus trets més característics, la teva alegria i optimisme, i és per això que els ha quedat gravada a foc la teva divisa: «Passi el que passi, sempre amb un somriure a la cara».

Fins aviat, gràcies pels bons moments compartits tots junts. Somriu-nos des d'allà on siguis. Gràcies!

(* )En nom de la comunitat educativa IES Llobregat de Sallent