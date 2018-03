Unes 400 persones denuncien a Berga «una cacera de bruixes»

Prop de 400 persones s'han concentrat aquest vespre a Berga, per mostrar el seu rebuig als nous 5 empresonaments preventius als polítics catalans per la causa del procés, que se sumen als que ja són a presó, i mostrar-los-hi el seu suport, a més dels que estan exiliats. Convocats per diverses entitats sobiranistes, una multitud de berguedans s'ha aplegat a la plaça de Sant Pere a les vuit per manifestar-se en contra de les decisions del jutge Llarena.

El regidor de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez, ha presentat la concentració acusant l'Estat Espanyol de ser "franquista des del 39". Sánchez ha dit que és un estat que "no li importa traspassar cap línia" i que "Europa no fa, ni farà, res, el món no vol veure res". Per això, el regidor ha dit que "cal que agafem els conceptes de república, d'independència i d'unilateral", amb l'objectiu de plantar cara.

L'acte s'ha centrat en la lectura dels comunicats de l'Associació de Municipis per la Independència i l'Assemblea Nacional Catalana. En representació de l'AMI, la regidora Maria Antònia Ortega ha assegurat que s'està vivint una contundent "cacera de bruixes", per part d'una democràcia que no és madura. Tot i això, ha assegurat que no tenen por i que sempre estaran "al costat dels que defensen el mandat democràtic".

El manifest de l'ANC l'ha llegit Jaume Duran, que ha dit que el 155 i els empresonaments són part d'una "política hitleriana de 1933". El manifest considera que "complir el mandat del poble no és antidemòcrata" i que "els representats polítics no han comès cap delicte". D'aquesta manera, Duran ha demanat: "Diem prou, per dignitat personal i de país".

L'acte s'ha tancat amb el cant dels segadors i reiterats crits de llibertat i a favor d'una vaga general. En la concentració hi han participat l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, visiblement afectada, la majoria de regidors de partits independentistes a l'Ajuntament i membres d'entitats a favor de la independència i el dret a decidir. Tots ells han mostrat una pancarta demanant democràcia.