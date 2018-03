Berga treu a concurs el servei de càtering per als cossos de seguretat i serveis de Patum

ARXIU/D. C.

Un agent de la Policia Local vetlla per la seguretat de Patum

L'Ajuntament de Berga ha tret a licitació el servei de catèring durant les festes de la Patum 2018 i 2019 pels serveis de seguretat i emergències que hi treballen perquè no hagin de desplaçar-se. L'import del servei de les dues anualitats és de 12.107 euros.

Ja fa anys que el consistori paga els dinars i sopars al personal de serveis que treballa per la Patum. Es vol que en cas de necessitat ja estiguin a prop de la plaça, per si sorgeix alguna urgència, i puguin actuar sense haver-se de desplaçar, va indicar la regidora de Patum, Mònica Garcia.

Les bases del consurs especifiquen que «el correcte funcionament dels serveis de seguretat i emergències i per donar una resposta ràpida als requeriments que es puguin esdevenir per part de la ciutadania i aquells que els són propis, s'estableix un espai on els serveis de seguretat i emergències puguin menjar sense haver de desplaçar-se amb vehicles, ja que que el centre avançat de coordinació establert és a menys de 200 metres» de la plaça de Sant Pere, la seu de la Policia Local. Així, el personal «no està subjecte a la disponibilitat d'espais als establiments de la ciutat ni al temps de resposta que els poden oferir, garantint la disponibilitat de tots els efectius, en trobar-se concentrats al mateix lloc, si es requereix una actuació urgent».

Els dinars i sopars se serveixen a l'hospital vell, a tocar de la plaça de Patum i on la resta de l'any s'exposen les comparses. Els menús estaran formats per un primer plat, un segon i les postres. El primer plat haurà de ser ric en glúcids o hidrats de carboni. El segon serà un aliment proteic i anirà acompanyat de la seva corresponent guarnició i d'una petita ració d'amanida. Les postres han de ser variades (fruita, gelats, pastís). Les racions dels àpats, «sense diferencies entre dinars i sopars, seran les adequades per a persones adultes que exerceixen una activitat física perllongada i que perdura hores després de la seva ingesta». El contracte actual és prorrogable a 2 anys més.