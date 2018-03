Dones pageses de l'àrea central creen un Instagram per visibilitzar la seva feina

Un grup de dones rurals d'arreu de Catalunya –principalment pageses i ramaderes– s'han unit per posar en marxa un projecte per fer visible la seva feina. Es tracta d'un compte d'Instagram, que ja té més d'un miler de seguidors, en el qual les dones pengen fotografies del seu dia a dia al camp. La iniciativa es va donar a conèixer ahir a la jornada Dona rural a la Catalunya Central 3.0, en la qual a través de diferents experiències es vol posar de relleu el paper que tenen les dones en el desenvolupament local i territorial.

Aquest Instagram és obra de Laura Casanova, establerta a una masia de Santa Maria de Merlès. La seva experiència i èxit a les xarxes socials ha servit per engrescar altres dones rurals i ella mateixa a impulsar el projecte Donesmonrural. Es tracta d'un compte d'Instagram on es vol donar a conèixer qui són i què fan diverses dones que viuen al món rural, explicar el seu dia a dia, posar en valor la seva feina i arribar a un client final que pugui adquirir els productes que cultiven. A més, també es vol crear un blog per ampliar tota aquesta informació.