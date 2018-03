Multitudinari comiat a Josep Bober, que va ser alcalde de la Pobla 12 anys

L'església parroquial de la Pobla de Lillet es va omplir de gom a gom, ahir, amb motiu del funeral de Josep Bober Camprubí, que va ser l'alcalde del poble durant 12 anys, del 1987 al 1999, per Convergència i Unió, regidor del 2011 al 2012 i conseller del Consell Comarcal del Berguedà. També va estar vinculat a Reagrupament i va ser coordinador i secretari de l'Assemblea Nacional Catalana de la Pobla, membre del Centre d'Estudis Lillet i la dècada passada membre de la junta d'Òmnium Cultural del Berguedà. Professionalment, Bober era professor i va exercir a l'institut Llobregat de Sallent. Feia poc que s'havia jubilat.

La missa oficiada per Joan Lladó va aplegar els familiars de Josep Bober, amics, companys i veïns. Entre els assistents hi havia càrrecs polítics, com l'actual alcalde de la Pobla i amic del finat, Vicenç Linares, l'exalcaldessa poblatana Carme Rossell o el president del Consell del Berguedà, David Font, entre d'altres.