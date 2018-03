PERFIL | Manela Quesada, una lluitadora social

«Costarà de trobar una persona que la substitueixi. De Manela Quesada només n´hi ha una», deia el conseller comarcal d´Atenció a les persones, Josep Lara, aquesta setmana. «Necessitaríem dotze persones per substituir-la», afirmava una voluntària d´una de les entitats que Quesada dirigia. L´homicidi de l´activista social ha estat un cop dur per a familiars, amics i tothom qui la coneixia, especialment per als qui hi han treballat colze a colze.

Quesada era una persona coneguda a la ciutat i a la comarca. No només per la seva implicació en les entitats socials a les quals ha donat vida en els darrers anys, sinó també per haver regentat durant una bona temporada una parada de congelats al mercat municipal de la capital berguedana. Durant aquesta etapa, Quesada ja va destacar com una de les impulsores per generar el canvi que aquest equipament comercial fa anys que necessita, fent de presidenta de l´Associació de Venedors.

L´any 2005 va néixer al Berguedà l´Associació de Familiars i Amics de Malalts Mentals (Asfam). No va ser per casualitat. Manela Quesada en va ser una de les impulsores amb un objectiu clar: treballar contra l´estigma que socialment afecta el col·lectiu de persones amb malalties mentals, i crear una plataforma de suport per a l´entorn més directe d´aquestes persones. «El sistema sanitari està completament orientat cap a l´atenció al malalt. El metge atén la persona afectada, però no el seu entorn, que també pateix», assegurava ella mateixa en una entrevista publicada a Berguedà Setmanal el desembre del 2005, coincidint amb la presentació de la nova entitat a la comarca.

La seva empenta com a presidenta de l´entitat, i també de l´equip que col·laborava amb ella, va fer que l´Ajuntament de Berga lliurés a Quesada el Premi al Fet Solidari 2007, per la seva tasca en l´àmbit de la salut mental. Un guardó que va servir per impulsar encara més la seva implicació en la lluita contra l´estigma en salut mental al Berguedà. Gràcies a la col·laboració entre Asfam i el Grup Horitzó del Berguedà, que des del 1982 treballa per la inserció social i laboral de persones en risc d´exclusió, Quesada va trobar la que ha estat la seva veritable vocació en els darrers anys: treballar per ajudar els altres.

El 2010, després de deixar la seva parada al mercat, va ocupar el càrrec de responsable del Grup Horitzó, i va tirar endavant els diferents projectes d´inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental i d´altres situacions que suposen un apartament de la societat. «S´ha de treure del cap de la gent la idea que els malalts són bojos i que s´han de tancar al manicomi», deia Quesada en una entrevista a Regió7.

L´activista ha marxat «injustament i massa d´hora», tal com recordaven companys d´entitats amb les quals treballava. I ha marxat amb projectes en marxa en què estava implicada, com el nou pla d´actuacions contra l´estigma en salut mental per trencar els tabús existents a la societat, creat des de la Comissió de Salut Mental del Berguedà.

Per la Manela i «ara més que mai», els membres del Grup Horitzó i d´Asfam, que queden orfes amb la pèrdua d´un dels principals motors, ja han anunciat que continuaran treballant en la mateixa línia: per una banda, lluitar contra l´estigma en salut mental i per la reinserció laboral i social d´aquest col·lectiu, fent una crida als berguedans que deixin enrere els prejudicis i aconseguint «que s´acostin a les nostres entitats»; i per una altra, insistir per aconseguir que les institucions i administracions facilitin els recursos necessaris «per tractar un problema tan complex».