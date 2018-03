Comença la votació popular dels cartells candidats a anunciar La Patum 2018

Ja es coneixen les 5 obres candidates a anunciar La Patum 2018. Aquells que ho vulguin podran votar la seva preferida a partir d'avui, diumenge 25 de març, amb l'obertura del període de votacions dels cartells, que durarà fins al 8 d'abril, a l'oficina de turisme de Berga (c/dels Àngels, 7). El 44è Concurs de Cartells de La Patum ha rebut un total de 55 propostes, el que suposa un augment del 41% de la participació respecte de l'any 2017, en què se'n van presentar 39. Per tant, enguany s'han presentat 16 obres més que en l'edició anterior. Com és habitual, el guanyador es dóna a conèixer públicament en el ple de l'Ascensió, que aquest any se celebrarà el diumenge 13 de maig.

L'increment de participants s'explica, segons la regidora de Cultura i Patum, Mònica Garcia, d'una banda, per «les mesures que s'han implementat», que han «donat fruit i han fomentat la participació» i, d'altra banda, pel fet que s'hagi augmentat la dotació econòmica, a petició del Patronat de la Patum, el que «ha generat un efecte positiu». En aquest sentit, enguany el guanyador s'emportarà un premi de 1.000 euros, mentre que l'accèssit en rebrà 300. L'any 2017 el guanyador es va emportar 500 euros i l'accèssit, 100. La regidora també destaca la «gran varietat d'estils i d'autors en els cartells presentats, amb obres trencadores pel que fa a estil i temàtica, i també amb una forta presència d'autors novells».

La participació en aquest certamen estava en caiguda lliure a partir del 2009, quan es van rebre més d'un centenar de treballs. En els darrers anys, des del 2015, la xifra s'ha estancat en la quarantena d'obres, mentre que el 2010 s'hi havien presentat 94 peces, el 2013 van ser 77, i el 2014 van ser 56.

Els cartells guanyadors de l'edició són Des de dins, que mostra la visió de l'interior de l'Àliga; Emocions, el rostre de la geganta vella; Llibertat (Som cultura), una obra minimalista que –segons el jurat– representa un fuet; Patública, que destaca per la gran qualitat fotogràfica i de composició, i Una banya de bou i encara més coses, centrada en els patumaires.

El procés de votació es realitza de forma presencial i cal presentar el DNI, ja que tan sols s'accepta un vot per persona. L'oficina de turisme estarà oberta d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre, exceptuant el dilluns de Pasqua. Finalitzat el procediment, totes les obres participants en el concurs s'exposaran a la Sala Casino (ronda Queralt, 15), del 13 de maig al 10 de juny, amb l'objectiu de donar visibilitat als artistes participants i mostrar la gran diversitat d'estils i tècniques.

El jurat qualificador d'aquesta edició ha estat format per Mònica Garcia Llorens, regidora de Cultura i Patum de l'Ajuntament de Berga; Pol Casadesús Pont, dissenyador gràfic, aficionat a la fotografia i guanyador del Concurs de Cartells de La Patum del 2017; Francesc Cabra Juhe, graduat en disseny i màster en direcció d'art per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (Elisava); Teona Khomasuridze, fotògrafa i sòcia de l'AFTDAO; Lluís Molera Safont, patumaire i membre del Patronat Municipal de La Patum del 2009 al 2017, i Jordi Alberich Farràs, artista de l'escola de Joan Ferrer, membre del grup de pintors Verdaguer 7 i pastisser de professió.