Berga amplia la zona blava amb vint aparcaments a un tram de la Gran Via

Berga ha ampliat la zona blava i aquest dilluns ha estrenat una vintena d'aparcaments amb regulació horària al carrer de la Gran via. Aquestes places d'estacionament, que fins ara eren gratuïtes, ocupen el tram situat entre el carrer de Cervantes i el passeig de la Pau.

Tal i com han explicat fonts de l'Ajuntament de Berga, la mesura té l'objectiu de millorar la mobilitat, ja que es considera un tram d'alta densitat pel que fa al trànsit de cotxes i la circulació de vianants. L'horari establert de pagament d'aquesta zona serà de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 5 a 8 de la tarda, mentre que els diumenges i festius serà gratuït. En aquest sentit, els usuaris podran aparcar els seus vehicles durant un màxim de 3 hores i l'ús del tiquet serà obligatori.

Per altra banda, la posada en marxa de la zona blava contempla descomptes de fins al 70% pels veïns i veïnes de la zona, els quals podran acollir-se a les tarifes reduïdes de baixa densitat previstes en les ordenances municipals que regulen les zones d'estacionament de limitació horària. Segons preveu l'ordenança, l'aplicació dels descomptes es revisarà semestralment en funció de l'ocupació registrada en aquesta via, tal i com passa en altres zones blaves de baixa ocupació de la ciutat.

Els residents de la zona que vulguin beneficiar-se de la tarifa reduïda hauran de sol·licitar-ho adreçant-se a les oficines de BRG Serveis, situades a la Plaça Maragall, 1, que és l'empresa municipal encarregada de regular la zona blava a la ciutat. Els sol·licitants hauran de complir una sèrie de requisits com estar empadronat a la Gran Via, comunicar i confirmar les dades dels vehicles a nom del resident que consten al padró municipal de vehicles i estar exempt de qualsevol deute i/o obligació econòmica pendent amb el consistori berguedà. D'altra banda, els comerciants d'aquest tram també podran demanar l'aplicació del descompte corresponent per un sol vehicle, sempre que disposin de la llicència d'obertura de l'activitat comercial desenvolupada a la zona.

L'empresa Tràfic i Serveis ha realitzat les tasques de senyalització horitzontal i vertical de la nova zona blava habilitada al carrer Gran Via. També s'ha instal·lat un nou parquímetre al carrer, per tal de facilitar als veïns treure els tiquets necessaris per a aparcar-hi. Aquesta mateixa empresa també s'ha encarregat de repintar les places d'estacionament regulat situades a la banda dreta del passeig de la Pau, en el tram que va des del final de la parada d'autobusos fins a la carretera de Sant Fruitós. Una zona en la que la pintura es trobava en mal estat i pràcticament no es distingien les línies de separació.