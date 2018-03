La Farsa crea una secció d'animació per dinamitzar actes i celebracions

Riure per fer riure els altres. Amb aquest punt de partida neix la nova secció de l'Agrupació Teatral La Farsa de Berga. Una secció d'animació amb l'objectiu de dinamitzar actes i celebracions que tinguin lloc a la ciutat i a la comarca, «o allà on ens demanin la nostra presència».

Solsolet és la nova branca de l'entitat teatral berguedana que, tal com ha explicat la seva impulsora, Angelina Vilella, va sorgir de manera improvisada fa unes setmanes per fer ambient a la caminada solidària de Ginkgo per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil.

«L'Associació de Persones Afectades pel Càncer Ginkgo ens va dir que buscaven algun grup per animar la matinal de la caminada, i vaig buscar algunes persones que en tinguessin ganes», explica Vilella. «Algunes que s'han engrescat són de la Farsa, i d'altres que s'hi han afegit», ha detallat. «Va tenir tant èxit aquesta primera actuació, en la qual vam fer de pallassos per animar sobretot els infants, que hem decidit continuar».

La seva sorpresa va ser que durant la matinal de la caminada a Berga ja van demanar-los els seus serveis per a tres actes a la comarca. I dit i fet. La setmana passada van actuar a l'acte d'inauguració de la pista de patinatge sobre gel que estarà instal·lada a la ciutat durant aquesta Setmana Santa; per la diada de Sant Jordi està previst que participin als actes de Cal Rosal; i per la revetlla de Sant Joan, faran ambient a Sant Jordi. «Des de la Farsa hem pensat que estaria bé impulsar aquesta altra faceta, que tingui menys a veure amb la part teatral però que hi estigui relacionada», diu Vilella. «En cap cas farem actuacions ni espectacles per fer la competència a les companyies que s'hi dediquen, sinó que la nostra idea és ambientar i dinamitzar alguns actes i festes i adaptar-nos una mica al que ens demanin a cada lloc. Aquesta vegada vam fer de pallassos, ahir a la festa de la pista de gel alguns vam disfressar-nos d'esquiadors...», ha especificat.



Un projecte solidari

Un dels trets que fan especial la nova agrupació és el seu vessant solidari. «La Farsa és una entitat sense ànim de lucre i, com a tal, no podem tenir beneficis pel que fem. Per això el que hem pensat és que el poc que rebrem de les actuacions que fem, un cop haguem resolt les despeses que es puguin generar de material o de vestuari, destinarem els diners a la investigació del càncer infantil», ha anunciat Vilella, concretament al projecte de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Aquesta part la gestionaran a través de l'entitat Ginkgo, que ja treballa al Berguedà per la causa.

Actualment el Solsolet el formen una dotzena de persones, «però estem oberts a tothom qui vulgui venir». Vilella destaca que «no cal fer teatre, tot i que intentarem sempre donar un toc de teatralització a tot el que fem».

La Farsa ja prepara altres projectes. El proper serà el mes de maig. Es tracta d'una obra infantil, protagonitzada per nens i joves. En aquest cas, els beneficis d'aquest projecte també es destinaran a la investigació contra el càncer.