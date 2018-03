La pluja desllueix una Fira del Motor atípica que Gironella gaudeix a mig gas

Visitants a la trobada de cotxes clàssics, que es va veure afectada per la pluja amb menys afluència

Visitants a la trobada de cotxes clàssics, que es va veure afectada per la pluja amb menys afluència ALEIX CAMPRUBÍ I PONT

La Fira del Motor de Gironella ha estat esquitxada pel mal temps. Dissabte tan sols es van poder fer les activitats que eren a cobert, i diumenge el canvi d'hora i, especialment, l'amenaça de pluja van fer que l'afluència tant de públic com de concessionaris i paradistes no arribés fins ben entrat el matí, i amb menys força del que és habitual. «A primera hora la fira estava desèrtica», va dir la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Maria Àngels Sallés. «No és dels anys que hi ha hagut més gent», va destacar.

Un dels atractius d'ahir va ser la 10a Trobada de cotxes clàssics de Gironella, que es va celebrar a la plaça Pi i Margall, amb la gestió de l'Escuderia Gironella i el Casal de la Gent Gran La Llar. En aquest cas el mal temps també va fer que s'hi concentressin menys cotxes dels esperats. Amb el lema «Omplim Gironella de fira», a partir de les 10 del matí els diversos espais de la vila van anar-se ocupant, a mig gas, amb les 14 parades, i amb l'Espai de les entitats del municipi, amb 13 llocs, enguany situades a l'estret carrer Balmes, amb la voluntat que la gent s'hi aturés més. La Fira del Motor va tenir l'exposició de cotxes de 10 concessionaris de la comarca, instal·lats a l'avinguda Catalunya.

Un dels plats forts de la diada va ser la presència dels Castellers de Berga, acompanyats dels Picapolls de la Gavarresa. Els berguedans van fer la segona actuació de la temporada, després de l'estrena a Igualada, amb un pilar de 4 d'entrada, un 3 de 7, el primer 4 de 7 de la campanya, un 4 de 6 amb agulla i pilars de 5 i de canalla.

Ahir també es va celebrar una desfilada de moda i perruqueria primavera-estiu, amb actuacions de l'esbart Sant Jordi i Sala Kambüa, tant al matí com a la tarda, un torneig d'escacs i la batucada verda de l'escola Fedac. A la tarda, la pluja va tornar a aparèixer i va obligar els paradistes a desmuntar els estands, i a traslladar l'espectacle familiar de la companyia Farras Pepa i Pili, les venedores de cactus, al Local del Blat, on també es van fer els sortejos finals, d'un cap de setmana i de material, de la campanya #Gironellaéscomerç.

«És la primera fira de primavera de la comarca, en què sol començar a fer bon temps, i els cotxes i l'automoció agraden», va destacar Sallés d'una fira que té altres activitats més enllà del motor. «És un atractiu que no sigui tan sols d'una cosa», va apuntar.

La fira ja havia començat dissabte, amb el concurs de dibuix i un taller infantil, i els estands i les actuacions d'Alter Sport al Local del Blat. La pluja va fer la guitza als paradistes que tenien previst muntar els estands a la plaça de l'Estació de Gironella, la majoria dels quals ja no es van desplaçar, i els que ho van fer no van poder muntar la parada.

Les reformes que és previst fer a la vila de Gironella, amb la nova plaça de l'Estació, faran que l'edició de l'any vinent s'hagi de readaptar a l'espai. «S'haurà de plantejar d'una altra manera», va avançar la regidora Maria Àngels Sallés.