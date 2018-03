Música clàssica amb segell jove i berguedà

Per la qualitat tècnica de la proposta, el nivell d´interès cultural, la projecció i el seu impacte al territori, i pel valor que té per al Berguedà que joves que treballen el seu talent fora de Catalunya en facin un retorn al territori, el jurat ha decidit lliurar a La Melanzana Ensemble el Premi a la Innovació Artística en la primera edició dels Premis de Cultura del Berguedà que ha convocat el Consell Comarcal del Berguedà.

Aquesta formació de música clàssica integrada per nou joves del Berguedà -també alguns del Bages i d´altres punts del territori català- va néixer el gener del 2016 amb l´objectiu de portar a casa la feina que estan realitzant a l´estranger. Gairebé tots ells estan cursant o ja tenen la titulació professional de música després de formar-se en centres de diferents punts d´Europa. L´estiu del 2016 van fer la seva primera gira de concerts al Berguedà. Després de la bona resposta del públic, l´any passat van repetir-ho amb més actuacions al territori, i el darrer Nadal van programar la seva tercera gira.

Queralt Aymerich i Adrià Trulls, dos dels integrants d´aquesta jove formació, han explicat a Regió7 que la iniciativa va néixer amb un clar objectiu: trobar-se per tocar en un projecte «engrescador» que els permetés, a la vegada, mostrar la seva evolució en el camp de la interpretació musical i, de passada, començar a treure el cap al món professional. «La veritat és que quan vam començar no teníem cap mena de pretensió més enllà de fer el que ens agrada, que és tocar, i amb un grup de persones que fa molt temps que ens coneixem, que ens portem bé i amb les quals podem triar el que ens ve de gust tocar», expliquen Aymerich i Trulls.

La formació està integrada per una soprano, quatre violins, una viola, un violoncel, una tiorba i un fagot. Tot i que hi ha un grup consolidat que integra el conjunt des del principi, en aquests dos anys s´hi han afegit de manera eventual alguns músics i no descarten que en el futur la plantilla pugui créixer mínimament. El motiu? La Melanzana Ensemble es caracteritza per tenir «un estil propi» i interpreten peces, principalment de música clàssica, que els vénen de gust, dins de les seves possibilitats, i majoritàriament emmarcades en el període del Barroc. «Per això, si en algun moment decidim programar una obra que requereixi que hi hagi tres violoncels, dons ja ens espavilarem per trobar-los», exemplifica Aymerich.



Trobades intensives

El grup treballa per projectes. «Com que estem escampats pel territori i no podem trobar-nos cada setmana, a principi d´any ens marquem unes dates per fer assajos intensius i concerts. Durant unes setmanes preparem el repertori que cadascú ja s´ha estudiat de manera separada i realitzem els concerts que prèviament hem programat».

Durant els seus primers dos anys de trajectòria han actuat en diversos escenaris, principalment del Berguedà, i els seus repertoris s´han basat en música instrumental i vocal dels segles XVII i XVIII d´autors com Purcell, Vivaldi, Corelli i Händel; així com també obres del repertori popular català. Alguns dels concerts han estat programats en col·laboració amb entitats locals, amb l´objectiu d´estrènyer vincles amb els agents del territori, com ara Queralt 2016, l´agrupació escolta Sebastià Montraveta, Càritas, els Castellers de Berga o Civitas Cultura.

Qui vulgui escoltar La Melanzana Ensemble, ja pot reservar-se a l´agenda la segona quinzena de juliol. La formació tornarà a actuar a la comarca amb una nova gira de concerts. «De moment no tenim les dates de les actuacions concretes, perquè encara estem treballant-hi, però sabem segur que tornarem», han assegurat.

La seva voluntat és continuar aquest projecte i la realització de concerts «sense que La Melanzana Ensemble ens impedeixi que cadascú a nivell individual pugui continuar formant-se o treballant en solitari en el món de la música». En aquest sentit, esperen consolidar-se com «una oferta musical més, aportant el nostre segell particular i aconseguint que el públic gaudeixi amb el que fem».



Continuar treballant

Aymerich i Trulls s´han mostrat molt satisfets de rebre el premi que ha impulsat el Consell Comarcal del Berguedà. «No ens esperàvem gens guanyar, però ens hi vam presentar perquè vam pensar que era una oportunitat per donar-nos a conèixer com a creadors de cultura que som al territori». Encara no han decidit a què destinaran els diners del premi, però asseguren que «estaran ben invertits», ja sigui en la producció de la propera gira de concerts o en la formació del conjunt amb professors o directors.