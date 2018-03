El tercer Vieer Fest obrirà les portes de l'antiga fàbrica de Cal Marçal als visitants

Després de la bona acollida de les dues primeres edicions, a Cal Pons i a Cal Prat, Puig-reig aposta per donar a conèixer el seu patrimoni industrial i paisatgístic amb la cervesa artesana i la música com a principal reclam.

L'espai que queda entre l'antiga fàbrica i els blocs de pisos de Cal Marçal serà l'escenari, el proper diumenge 8 d'abril, de la tercera edició del Vieer Fest de Puig-reig, la mostra itinerant que combina cervesa, gastronomia i patrimoni i que té un objectiu clar: acostar els veïns i visitants a espais pràcticament desconeguts del municipi.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Puig-reig, Jesús Subirats, explicava ahir la importància d'escollir cada any un espai i una colònia diferent, de les set que hi ha al municipi, per a l'esdeveniment cultural i d'oci. «Hi ha molt per descobrir», assegurava.

En l'edició d'enguany els organitzadors han volgut donar un protagonisme especial «al paisatge que ens ofereix la colònia» i, per això, una de les particularitats és que els assistents podran arribar a peu a l'espai on s'instal·laran les parades, fent una passejada de deu minuts ja sigui pel camí que ressegueix el riu, o bé per una car-retera asfaltada.

La mostra es construeix amb quatre elements diferenciats. El primer és la cervesa artesana, amb la presència d'elaboradors de la comarca i d'arreu del territori. Tal com va explicar Marc Martín, de l'establiment Victòria de Gironella, enguany hi participaran cinc cerveseries: Quer, l'Estupenda, Berretans, Grenyut i Rocamentidera. A més a més, per als que no els agradi la cervesa, Victòria oferirà vins, vermuts i còctels i també hi haurà una barra amb begudes sense alcohol. La segona pota de la mostra és la gastronomia. Enguany, segons va avançar Subirats, seran presents al Vieer Fest quatre elaboradors, tres dels quals de la mateixa colònia Marçal, com són el Forn Cal Marçal, el Restaurant Cal Marçal i la Cansaladeria Feliu. El tercer ingredient és la música. Hilight Sound, Miguelito Superstar i The Rigodonians ambientaran l'espai amb soul, funk i ritmes llatins, entre d'altres. El darrer i quart protagonista del certamen és el patrimoni. En aquesta edició, els visitants, a banda de conèixer l'entorn paisatgístic de Cal Marçal, podran descobrir per dins com es conserva l'antiga fàbrica. La família Viladomiu, propietària de l'edifici, farà visites guiades al llarg del dia.

La mostra es complementarà amb un tast de cerveses a cegues per parelles i també amb activitats per als més menuts a càrrec de l'esplai del CQUiE de Puig-reig.

Per als que vulguin deixar el cotxe a casa, hi haurà servei de cotxe llançadora que sortirà de la rotonda de la Corrida de Puig-reig a 2/4 de 12 del matí i a 2/4 de 5 de la tarda, i que tornarà a les 3 i a les 8.