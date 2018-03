Berga reviu els passos de Jesús cap a la creu pels carrers del barri vell

Un centenar de persones han fet reviure, aquest matí de Divendres Sant, el tradicional Via Crucis a Berga. Una processó que ha recorregut els principals carrers del barri vell silenciosament mentre la ciutat es llevava i amb una temperatura baixa per l'absència del sol.

La pregària de laudes s'ha iniciat a les 8 del matí a l'interior de l'església de Santa Eulàlia. Poca estona després, la comitiva ha sortit del temple en direcció cap al carrer de la Pietat. A partir d'aquí s'ha repetit la imatge habitual: en dues fileres, els feligresos han realitzat el recorregut de cada any per recordar el camí de Jesús cap a la creu, fent les parades als punts indicats per escoltar les lectures del rector Marc Majà i de mossèn Josep Vila que narren les catorze estacions de la vida de Jesús des de que va ser empresonat fins que a la seva crucifixió i sepultura.

Al centre, i presidint la comitiva, diversos portadors han dut la gran imatge de Jesucrist. La comitiva ha desfilat pels carrers Castellar del Riu, de la Pietat, de l'Om, la pujada de Santa Magdalena, el carrer Buxadé i per tornar a la plaça de Sant Pere per realitzar les darreres pregàries a dins del temple.

El Via Crucis de Divendres Sant és la darrera celebració litúrgica de Setmana Santa que es manté de portes en fora a la capital berguedana. D'altres parròquies de Berga celebren avui també aquesta pregària, com per exemple, Bagà, Vallcebre o Vilada.