La pista de gel sintètic de Berga genera més activitat al Vall durant la Setmana Santa

Una pista de gel sintètic ocupa la part central del passeig de la Indústria de Berga des del cap de setmana passat. La iniciativa, impulsada per Berga Comercial, ha arribat amb un propòsit clar: dinamitzar l'activitat a la ciutat durant els dies de Setmana Santa. De moment, sembla que l'objectiu s'està assolint amb èxit i que la proposta ha servit per donar vida i generar més activitat a la ciutat en general, i més concretament a l'eix comercial del Vall de Berga en una setmana clau: amb els escolars de vacances i amb turistes que han escollit el Berguedà per passar uns dies de vacances.

Els responsables dels establiments de l'eix comercial del passeig de la Indústria, a tocar de la pista de patinatge, consultats per aquest diari han valorat molt positivament la iniciativa i tots ells consideren que la instal·lació de la pista de gel sintètic durant la Setmana Santa ha generat més moviment a la zona. Emma del Moral, dependenta de l'establiment Frankie Kids, destacava que «la proposta ha generat curiositat i interès», i tot i que reconeixia que els primers dies «molt poca gent sabia que hi havia la pista, de mica en mica ha anat corrent la veu. És important que hi hagi iniciatives com aquesta a Berga», ha afegit. En la mateixa línia ha opinat Sara Guiu, de la botiga Tres 7 Nou, que ha afirmat que «tot el que serveixi per dinamitzar i incentivar el comerç és positiu». Per la seva banda, Cristina Estadella, de l'establiment Kmaku, ha destacat que «és una activitat nova i diferent, i això ha fet que hagi tingut més impacte que altres propostes». A més a més, els comerços reparteixen encara vals de descompte per poder patinar a un preu reduït o gratis.



Més petits que grans

Tot i que no hi ha límit d'edat per poder patinar, majoritàriament el públic infantil és el que més està gaudint de la pista, alguns acompanyats de familiars. Segons expliquen els responsables de la instal·lació, que estarà oberta encara fins dilluns, els matins han estat més fluixos i el major nombre de petits patinadors s'ha concentrat durant les tardes dels dies que el temps ho ha permès. Demà i el cap de setmana la pista allargarà l'horari d'obertura fins a les 10 de la nit, amb la intenció que adolescents o persones adultes que tinguin ganes de patinar també puguin fer-ho «en un horari menys infantil», ha dit la portaveu de Berga Comercial, Ariadna Herrada.

La representant de l'associació comercial lamentava que durant el cap de setmana la pluja impedís que la instal·lació funcionés amb normalitat. De totes maneres, ha valorat positivament l'acollida que ha tingut la iniciativa a la ciutat durant els primers dies que ha estat en funcionament. «Vam pensar-ho com una proposta diferent per aconseguir que els berguedans es quedessin a la ciutat durant les vacances i deixar de sentir allò que a Berga no es fa res». L'activitat també s'emmarca dins de les iniciatives a la ciutat de la Setmana del Comerç.

Tot i que encara és d'hora per fer-ne un balanç definitiu, i també per tenir totes les xifres de les persones que han utilitzat la pista, Herrada ha avançat que fins ahir, dimecres, han patinat a la instal·lació un centenar de persones cada dia, tret del cap de setmana, que la pluja va fer disminuir el nombre d'usuaris.